Champions League, Milan-Newcastle: ecco dove vederla e chi giocherà

Oggi alle ore 18.45 il Milan proverà a rialzare la testa in Champions League contro il Newcastle, del grande ex Sandro Tonali, dopo la batosta subita nel derby dall'Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri ritroveranno Fikayo Tomori, squalificato contro i nerazzurri mentre per il resto Stefano Pioli dovrebbe affidarsi alla squadra che ha vinto le prime tre partite di campionato con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, con Thiaw e appunto Tomori coppia difensiva davanti all'inamovibile Mike Maignan. A centocampo Krunic equilibratore con Loftus-Cheek e Reijnders incursori. Pulisic e Rafael Leao proveranno a servire al meglio Olivier Giroud lasciato troppo solo nel derby e fagocitato da Francesco Acerbi. Tra le fila degli inglesi ci sarà il grande ex Sandro Tonali che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Il calcio cambia velocemente, ai tifosi del Milan non so cosa dire. Per me non sarà facile ma dovrò essere bravo a non pensarci".

Il Newcastle non è partito bene in campionato, con due vittorie e tre sconfitte nelle prime cinque giornate di Premier League. Otto gol realizzati e ben sette subiti per il club inglese, anche se pure il Milan arriva a questa sfida non in perfette condizioni mentali dopo aver perso per 5-1 il derby. Eddie Howe, tecnico del Newcastle, può sorridere visto che recupera il suo colosso Sven Botman (ex obiettivo di mercato del Milan nel 2021) con lo svizzero Schar al centro della difesa. In porta Pope, Trippier a destra, Burn a sinistra. In mezzo al campo Tonali, Bruno Guimaraes e Joelinton con Almiron-Isak e Gordon tridente offensivo.

Per il Milan è obbligatorio vincere per partire con il piede giusto. Conquistare i tre punti è di vitale importanza visto che le altre due compagini del girone sono Psg e Borussia Dortmund, avversarie non proprio abbordabili. Difficile ma non impossibile il compito del Milan che dovrà anche farsi perdonare dai tifosi per il derby perso malamente.

Dove vedere Milan-Newcastle e le probobili formazioni

Milan-Newcastle si gioca oggi alle ore 18.45 a San Siro con la partita che sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252) ma anche in streaming: Infinity+, Sky Go e NOW.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze/Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Eddie Howe