Champions, il Milan sbatte sul Newcastle: 0-0. Infortuni per Maignan e Loftus-Cheek

"Brodino" in Champions League per il Milan che non riesce a tornare alla vittoria dopo la batosta subita nel derby in campionato contro l'Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri non sono andati oltre lo 0-0 casalingo contro il Newcastle di Eddie Howe e del grande ex Sandro Tonali. La partita del Meazza è stata a senso unico in favore dei ragazzi di Stefano Pioli che non sono però riusciti a sfondare il muro eretto dai Magpies con un Pope insuperabile soprattutto nel primo tempo. Il Milan ha però dato segnali di risveglio dopo la cinquina subita dai cugini e hanno approcciato benissimo la sfida contro gli inglesi anche se non è servito per portare a casa tre punti fondamentali per il prosieguo del cammino europeo in un girone di ferro con Borussia Dortmund e Psg che si affronteranno stasera a Parigi.

Il match di San Siro ha dato comunque buone indicazioni a Stefano Pioli, con ottimi segnali da parte della difesa che è tornata ermetica dopo tre giornate in cui aveva subito reti contro Torino, Roma e Inter con una super partita da parte di Fikayo Tomori. La partita del Meazza, però, ha anche riservato una brutta notizia al Diavolo visto l'infortunio occorso a Mike Maignan. Per il 28enne francese il problema fisico sembra essere al flessore ma solo gli eesami strumentali diranno l'entità del danno, mentre per il centrocampista inglese Loftus-Cheek il problema sembra lieve. Non una buona notizia in vista del campionato e delle prossime settimane dove il Milan avrà tantissimi impegni ravvicinati, sei gare nel giro di 18 giorni. Nel prossimo turno in campionato i rossoneri affronteranno prima il Verona in casa, poi il Cagliari in trasferta e la Lazio in casa prima della sfida in Champions League contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park.

L'omaggio a Tonali

Prima, durante e dopo la partita è andato in scena l'omaggio, meritato, da parte dei tifosi del Milan al grande ex "involontario" della partita: Sandro Tonali.

Cori a ripetizione per colui che si è sempre dichiarato tifoso e che in estate è stato il "sacrificato" sull'altare del calciomercato:

L’ingresso di Tonali a San Siro, gli applausi, il coro della Curva Sud. Un gran bel momento. @MilanLiveIT pic.twitter.com/HqwXI0q9p0 — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) September 19, 2023

La cronaca della partita

Dominio del Milan nel primo tempo contro il Newcastle. Il primo tentativo verso la porta di Pope è di Pobega, al 13', che scarica il mancino con il portiere dei Magpies che resipinge. Sul prosieguo dell'azione colpo di testa di Chukwueze ebravo ancora Pope a parare con il corpo. Un minuto dopo ci prova Giroud in acrobazia: ancora Pope protagonista. Al 19' ancora il portiere del Newcastle protagonista: angolo di Krunic e terzo tempo di testa di Theo Hernanez, con il numero uno dei bianconeri che si salva in angolo. Al 31' Theo pesca bene Giroud che da ottima posizione non riesce a colpire. Al 34' Leoa fa tutto bene ma poi in area di rigore ci prova con un difficile colpo di tacco: la sfera giunge poi a Pobega ma Trippier salva sulla linea.

Nella ripresa Pioli inserisce subito Florenzi per l'ammonito Calabria e il canovaccio della partita resta sempre il medesimo con il Newcastle accorto e chiuso in difesa e con il Milan che prova con meno veemenza a sfondare. Al 61' Pioli inserisce anche Reijnders e Pulisic per Pobega e Chukwueze. Al 64' è il neo entrato Reijnders a testare, in maniera non troppo convinta, i riflessi di Pope che ancora una volta risponde presente. Al 71' si ferma Loftus-Cheek con il tecnico rossonero costretto ad inserire il giovane Musah e nello stesso istante Howe sostituisce un esausto Tonali, che si fa anche il pieno di applausi da parte dei suoi ex tifosi, per inserire Anderson.

Al 74' grande occasione per il Milan con Rafael Leao che svetta di testa su cross di Florenzi con la palla che si spegne a lato (il portoghese si divora il vantaggio). Al 77' ci provano ancora Theo Hernandez e Pulisic ma i loro tentativi sono respinti dalla difesa bianconera. Il Milan continua a premere ma il Newcastle tiene. Al 92' ci prova Reijnders dalla distanza ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 95' anche il Newcastle ha una grande chance per colpire ma il tiro di Longstaff viene deviato in angolo dall'atteno Sportiello.

Il tabellino



MILAN (4-3-3): Maignan (80' Sportiello); Calabria (46' Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (72' Musah), Krunic, Pobega (61' Reijnders); Chukwueze (61' Pulisic), Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali (72' Anderson), Longstaff; Murphy (63' Almiron), Isak (91' Barnes), Gordon (63' Wilson). Allenatore: Eddie Howe

Ammoniti: Calabria, Schar, Musah, Giroud, Krunic

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez (Spagna)