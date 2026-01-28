Un Napoli generoso si arrende al Chelsea: azzurri fuori dalla Champions

Il Chelsea vince 3-2 al Maradona: il Napoli manca la qualificazione ai playoff di Champions e viene eliminato. Non basta una prova generosa alla squadra di Conte, che paga i numerosi infortuni (solo 14 giocatori disponibili) ma anche qualche inciampo di troppo durante il cammino europeo (Eindhoven e Copenaghen su tutte).

Dopo una fase iniziale di studio sono i Blues a passare in vantaggio. Al 18' Juan Jesus salta col braccio staccato dal corpo sulla punizione calciata da James, nessun dubbio per Turpin. Si incarica della battuta Enzo Fernandez; Meret intuisce ma non può arrivarci. La reazione degli azzurri è immediata. Al 20' Hojlund viene anticipato da Sanchez in tuffo, ma l'azione continua nell'area del Chelsea, con un paio di cross consecutivi di Vergara respinti e Olivera che tenta il tiro respinto fuori dalla difesa londinese. Al 33' la squadra di Conte trova il pareggio. Elmas recupera palla sulla trequarti, lancia al volo Vergara che entra in area, fa una veronica su Fofana e tira nell'angolo opposto al portiere. Gli azzurri giocano sulle ali dell'entusiasmo e passano in vantaggio al 39'. Il tecnico Rosenior inizia la ripresa mandando in campo Cole Palmer al posto di Pedro Neto, una mossa che cambia la partita.

Il Napoli prova a chiudere tutti i varchi ma al 61' proprioPalmer si inventa l'assist per Joao Pedro che supera in velocità Juan Jesus e tira nell'angolo che batte Meret. Gli azzurri cominciano a perdere energie, mentre il Chelsea fa sostituzioni da una panchina ampia inserendo Chaloba, Ghittens e Garnacho, mentre Conte tira fuori l'ammonito Juan Jesus inserendo Gutierrez. Il Chelsea esce fuori fisicamente e completa la rimonta segnando il 3-2 all'83' con Joao Pedro, ben lanciato in contropiede ancora da Palmer, che entra in area e batte Meret. Gli azzurri ci provano fino alla fine, Lukaku va il tiro in area ma Sanchez salva. Finisce così, il Napoli saluta la Champions ma raccoglie gli applausi del Maradona per il cuore messo in campo.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus (67' Gutierrez); Spinazzola (82' Spinazzola), Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas (82' Lukaku); Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

CHELSEA (4-2-3-1) - Sanchez; Gusto (59' Chalobah), James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos (59' Guittens), (90' Badiashile), Caicedo; Estevao (74' Garnacho), Enzo Fernandez, Pedro Neto (46' Palmer); Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior

Marcatori: Enzo Fernandez (C) (rigore) 19', Vergara (N) 33', Hojlund (N) 43', Joao Pedro (C) 61' e 83'

Ammoniti: Juan Jesus (N), Elmas (N), Fofana (C)

Arbitro: Clement Turpin (Francia)