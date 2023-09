Champions, il Napoli soffre ma vince (2-1) in trasferta a Braga

Il Napoli inizia con una vittoria il cammino in Champions League. La squadra di Garcia supera il Braga con il punteggio di 2-1 nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo C.

Una vittoria che dà morale agli azzurri, che devono ringraziare il difensore Niakaté, che realizza il più clamoroso degli autogol. Il punteggio sta sicuramente stretto ad Osimhen e compagni, che avrebbe potuto segnare più gol contro un avversario che non ha quasi mai impensierito i Campioni d'Italia. La manovra azzurra non è ancora quella brillante dei tempi di Spalletti ma serviva una vittoria per recuperare convinzione e serenità e una vittoria è arrivata.

Il primo tempo è ricco di occasioni. I portoghesi giocano e lasciano giocare, Il Napoli costruisce tanto pur concedendo qualcosina dietro. Dopo aver colpito tre legni (due da Osimhen, clamorosa la traversa, e uno da Di Lorenzo) nei minuti di recupero arriva il gol che sblocca la gara. Ci pensa il capitano Giovanni Di Lorenzo a mettere sotto la traversa su sponda di Osimhen. Nella ripresa i ritmi si abbassano. La squadra di Garcia lascia l'iniziativa ai portoghesi che a cinque minuti dalla fine trovano il pareggio con un bel colpo di testa. Passano pochi minuti e ci pensa il difensore Niakaté a mettere nella sua rete un cross di Zielinski. Il Braga va vicinissimo al pari con una conclusione di Pizzi, che finisce sul palo.

Nell'altra partita del Gruppo C, il Real Madrid ha battuto 1-0 l'Union Berlin con un gol negli ultimi minuti di Bellingham. Prossima giornata: Napoli-Real Madrid e Union Berlin-Braga

La partita

Artur Jorge recupera Niakaté al centro della difesa insieme a José Fonte. Gli esterni difensivi sono Gomez e Borja; tra i pali Matheus. In mediana Al-Musrati e Victor Carvalho, fuori Moutinho. Il centravanti è Abel Ruiz, alle sue spalle Djalo, Ricardo Horta e Bruma.

Garcia rimanda l’esordio di Natan e schiera ancora Juan Jesus. L'altro centrale è Rrahmani, a sinistra gioca Olivera, a destra Di Lorenzo, in porta Meret. Centrocampo titolare con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano, preferito a Raspadori forma il tridente insieme a Osimhen e Kvaratskhelia.

Primo tempo

La partita si accende subito. Djalò scappa via a Juan Jesus sulla destra, poi serve al centro Ricardo Horta: controllo e tiro dal dischetto, leggera deviazione di Olivera e palla sul fondo. Svarione della difesa del Braga, Fonte manda Osimhen in porta con un retropassaggio sbagliato. A tu per tu con il portiere però il nigeriano gli spara addosso. Gli azzurri vanno ancora vicini al vantaggio. Al 10' Osimhen impatta di testa ma manda sul palo, poi Matheus allontana. Sul prosieguo dell'azione Kvaratskhelia va al cross, Di Lorenzo incorna e stavolta tocca prima Matheus e poi ancora il legno. Si fa male Rrahmani, al suo posto entra Ostigard.

Al 20' Braga pericoloso. Ci prova Djalo su punizione, la palla sibila di un soffio a lato. Al 26' Napoli a un passo dal gol. Kvaratskhelia sfonda a sinistra, poi lascia a Osimhen: destro potente del nigeriano che colpisce in pieno la traversa. Al 33' rigore concesso e poi revocato dall'arbitro Gozubuyuk: è Osimhen a commettere fallo su Niakaté. Nei minuti di recupero Napoli in vantaggio. Traversone di Kvara sul secondo palo, Osimhen di testa fa la sponda per Di Lorenzo che calcia in porta. La palla colpisce la parte bassa della traversa e finisce in gol. Il primo tempo finisce con gli azzurri in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa i ritmi sono più bassi. I portoghesi provano la reazione offensiva ma non riescono a creare occasioni. Il Napoli si affida sempre ad Osimhen, sempre pericoloso quando entra in possesso di palla. Proprio il nigeriano ci prova dal limite e la sua conclusione finisce di un soffio a lato. Al 73' buona occasione per il Napoli. Di Lorenzo, crossa sul secondo palo, dove Zielinski è solissimo ma sbaglia la deviazione, mettendo a lato. All'84' arriva il pareggio inatteso del Braga. Zalazar va al traversone dalla fascia destra, Bruma si inserisce bene in area e di testa devia in fondo al sacco. Passano pochi minuti e gli azzurri passano di nuovo in vantaggio. Fonte ribatte di testa sui piedi di Zielinski. Cross basso e forte del polacco, Niakaté in area sbaglia l'intervento e si butta la palla nella sua porta. Al 95' l'ultimo brivido un palo clamoroso di Pizzi. Il Napoli conquista tre punti d'oro.

Il tabellino

BRAGA (4-2-3-1) - Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja (85' Marin); Vitor Carvalho (68' Zalazar), Al-Musrati; Djalo (77' Banza), Ricardo Horta, Bruma; Abel Ruiz (86' Pizzi). A disposizione: Hornicek, Mendes, Oliveira, Saatci, Castro, André Horta, Moutinho, Lopes. Allenatore: Artur Jorge

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13' Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (90' Natan); Politano (67' Raspadori), Osimhen (90' Simeone), Kvaratskhelia (66' Elmas). A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Mario Rui, Zanoli, Gaetano, Zerbin, Lindstrom. Allenatore: Rudi Garcia

Marcatori: Di Lorenzo (N) 45+1', Bruma (B) 84', Niakaté (B) autorete 88'

Ammoniti: Anguissa (N), Osimhen (N), Djalo (B), Fonte (B), Politano (N), Raspadori (N), Olivera (N), Juan Jesus (N)

Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Olanda)