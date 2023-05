Champions (nuziale) per Lautaro. Alla super festa è atteso pure Messi

Per il «Toro&Agustina Day» il wedding planning (non organizzato da Enzo Miccio) prevede un ricevimento misterioso almeno quanto le strategie di Simone Inzaghi. Anzi, di più.

Perché se con il mister nerazzurro è scontata la staffetta Dzeko-Lukaku e l`ingresso in campo nel finale dei non proprio brillantissimi Gagliardini e Correa, con la coppia dei «Promessi Sposi» (o meglio, «Già Sposi», civilmente uniti da due settimane) Lautaro Martinez-Agustina Gandolfo (25 anni lui, 27 lei, entrambi argentini) si naviga fra la nebbia più fitta. Di sicuro si sa solo che su «quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno», verso - appunto - mezzogiorno, l`attaccante argentino accoglierà nel fasto di Villa d`Este a Cernobbio compagni di squadra e staff nerazzurro al gran completo per festeggiare le avvenute nozze. Certo, che se poi - come si vocifera - dovesse arrivare pure un certo Lionel Messi, beh allora l`evento farebbe arrossire di banalità perfino l`incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. Del resto, l`alone di giallo che aleggia sul banchetto da Champions fra il bomber Lautaro e la modella-influencer Agustina si addice perfettamente alla location di Villa d`Este il cui lussureggiante giardino (dove oggi è previsto un buffet da scudetto della gastronomia) ha fatto da sfondo a una scena del film di Hitchcock del 1925, The pleasure garden (Il giardino del piacere). Tempi d`oro con Cernobbio meta abituale di una squadra hollywoodiana composta da fuoriclasse come Clark Gable, Donald Sutherland, Kirk Douglas, Dennis Hopper, Bette Davis, Gene Kelly, Glenn Ford, Robert Mitchum, Charles Bronson; l`attuale formazione di campioni interisti non è da meno in celebrità, ma quanto a fascino...

Per gli amanti del gossip è imprescindibile sapere che la proposta di matrimonio di Lautaro ad Agustina giunse lo scorso febbraio in un profluvio di petali di rose e soavi note di violino; il tutto postato (e ti pareva...) in un video «molto romantico». Lautaro e Agustina si conobbero in discoteca a Buenos Aires nel 2018, ma lei rimase nel suo paese fino a poco tempo fa per poi raggiungere il suo compagno a Milano («Non è stata una scelta facile. Mi ha conquistata con la sua sicurezza. Quando ha in testa una cosa, va avanti finché non la ottiene, Non si ferma mai»). Come sanno anche i portieri avversari.

Nel gioco dei corsi e ricorsi storici, va ricordato come Villa d`Este sia stata a lungo la sede mitica del calciomercato dove furono conclusi, a suon di miliardi delle vecchie lire, gli affari epocali del calcio italiano.

E il matrimonio cos`è se non anch`esso un «affare»? Dove a guadagnarci sono però solo i sentimenti. Come ben sa la fortunata coppia Lautaro-Agustina. Belli, giovani e ricchi. Hanno già una figlia, Nina, ed è in arrivo il fratellino Theo.

Ma per i coniugi Martinez comprare una casa più grande non sarà certo un problema.