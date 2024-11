Champions, le pagelle di Bologna-Lille: Posch combina la frittata. Lucumì non basta

Il Bologna di Vincenzo Italiano perde per 2-1 in casa contro il Lille di Genesio e complica ancora di più la sua situazione in Champions League. Tra le fila dei felsinei fioccano le insufficienze anche se Skorupski si supera e prende 7,5. Tra le fila degli ospiti sugli scudi Fernandez-Pardo e soprattutto Mukau, autore di una doppietta. Ecco le pagelle del match del Dall'Ara.

Le pagelle del Bologna

Lukazs Skorupski 7,5 Incolpevole sul gol del Lille, salva altre due volte risultato con due grandi interventi, nel primo e nel secondo tempo, su Fernandez-Pardo. Dopo l'1-2 del Lille tiene ancora a galla il Bologna con alcune parate di livello.

Stefan Posch 5,5: Con Beukema, anche se in realtà è lui a colpire il suo compagno di squadra, confeziona la frittata per il vantaggio del Lille. Si riprende e cresce alla distanza. (dall'85' Emil Holm sv)

Sam Beukema 5,5: Sfortunato perché Posch gli rinvia il pallone in pieno volto in occasione del gol del vantaggio francese. In generale, però, la sua prova resta incerta e difficile sotto ogni punto di vista.

Jhon Lucumí 6,5: Dei quattro difensori è quello più solido e che soffre meno gli attacchi del Lille. Si toglie anche lo sfizio di segnare il primo gol in Champions League del Bologna che vale un punto prezioso per i rossoblù

Charalampos Lykogiannis 6: Spinge poco e non benissimo e anche in difesa è rivedibile. Confeziona però l'assist per l'1-1 di Lucumì con un bel sinistro morbido. (dal 68' Juan Miranda 6: Entra a risultato già compromesso, si mette lì dietro e tiene la posizione.

Giovanni Fabbian 5,5: Ha gamba, testa e una discreta tecnica ma questa sera fatica ad essere determinante in zona offensiva.

Remo Freuler 6: L'esperienza al servizio della squadra fa sentire la sua presenza costante a centrocampo.

Lewis Ferguson 6: Deve ancora riprendersi a pieno dall'infortunio al ginocchio e questo può considerarsi assolutamente un rodaggio. Da rivedere ma la sua presenza è una notizia fantastica per Italiano

Riccardo Orsolini 5: "Vorrei ma non posso", è questo lo slogan della sua difficile serata in cui non riesce ad essere protagonista (dal 68' Jens Odgaard 5,5: Entra con voglia ma fa fatica ad imporsi e a rendersi pericoloso)

Thijs Dallinga 5.5: Segna dopo pochi minuti ma la sua gioia è interrotta dal Var per una posizione di fuorigioco. Combatte e si sbatte ma non basta. Si divora al minuto 58' il gol dell'1-1 schiacciando di testa troppo centrale il cioccolatino offertogli da Freuler. (dal 75' Santiago Castro 5,5: Entra per dare la scossa ma non la vede quasi mai)

Dan Ndoye 5,5: La velocità è il suo marchio di fabbrica ma questa sera sembra avere le polveri bagnate e le idee poco chiare. (dall'85' Iling jr sv)

Allenatore Vincenzo Italiano 5: Il suo Bologna di Champions non riesce proprio a cambiare marcia rispetto al campionato. Cinque partite, un pareggio e quattro sconfitte. Peggio hanno fatto solo Young Boys, Slovan Bratislava e inaspettatamente Lipsia. Lo spettro dell'eliminazione diretta è sempre più concreta per i felsinei.

Le pagelle del Lille

Lucas Chevalier 6,5: Bravo su Dallinga, che però schiaccia troppo centrale di testa, e attento in altre circostanze. Incolpevole sul gol di Lucumì

Thomas Meunier 6: Non è più rapido e guizzante come in passato ma la sua esperienza dà una grossa mano al Lille in entrambe le fasi. (Aissa Mandi 6: Entra per contenere gli attacchi del Bologna e lo fa bene)

Alexsandro Ribeiro 6,5: Solido e sicuro in difesa.

Bafodè Diakité 6,5: Come il compagno di reparto, dimostra sicurezza.

Gabriel Gudmundsson 6,5: Spinge tanto appena ne ha la possibilità e per poco non si regala anche il gol con una bella percussione centrale

Ngal'ayel Mukau 7,5: Segna una doppietta che decide la partita in favore del Lille. Ottima prova del centrocampista congolese che regala i tre punti alla sua squadra (dall'85' Hakon Arnar Haraldsson sv)

Benjamin André 6: Prestazione generosa del 34enne francese che lotta come un leone a metà campo.

Ayyoub Bouaddi: 6,5: 17 anni e tanta, tantissima personalità. Giocatore intelligente e abile in entrambe le fasi a centrocampo. Ne sentiremo parlare tanto

Osame Sahraoui 6,5: Prestazione più che sufficiente del calciatore marocchino con cittadinanza norvegese. A metà campo tiene botta contro avversari esperti come Freuler. Prezioso. (dal 73' Edon Zhegrova 6: Entra e si mette in mostra facendo vedere di avere qualità fisiche e tecniche)

Jonathan David 6,5: Cresce alla distanza e dimostra sempre più di essere un giocatore pronto per fare il salto in una "grande".

Matias Fernandez-Pardo 7: Imprendibile. L'attaccante belga del Lille si conferma un ottimo prospetto. Serve l'assist per il gol vittoria a Mukau e in mezzo si fa notare per tante, tantissime cose belle. Non male per un classe 2005. (dall'86' Mitchell Bakker sv)

Allenatore Bruno Genesio 7: Il suo Lille, zitto zitto, sale a quota 10 punti e di questo passo non farà fatica ad entrare nella top 24...

e attenti alla top 8.

Arbitro Michael Oliver (Inghilterra) 6,5: Dirige in maniera autorevole un match reso comunque "facile" dalle due squadre in campo. Vede bene in tutte le situazioni in cui è chiamato a decidere