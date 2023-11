Champions, le pagelle di Salisburgo-Inter: i migliori e i peggiori della partita

L'Inter passa 1-0 sul campo del Salisburgo, nella sfida valida per il Gruppo D di Champions League e approda agli ottavi di finale. Primo tempo sofferto per i nerazzurri, che devono contenere le offensive degli austriaci. Nella ripresa sono i cambi a dare la scossa decisiva, con gli ingressi di Barella e Lautaro Martinez. Allo scadere è proprio il Toro a decidere il match dal dischetto. Con questa vittoria la squadra di Inzaghi aggancia la Real Sociedad al primo posto, che vale il passaggio del turno per entrambe. Prossimo turno il 29 novembre con Benfica-Inter e Real Sociedad-Salisburgo.

Salisburgo

Alexander SCHALGER 6 - Non deve effettuare grandi parate, si limita all'ordinaria amministrazione. Un intervento goffo ma efficace su Asslani.

Amar DEDIC 6.5 - Spinge sulla destra con buona intraprendenza. Ci prova anche al tiro ma trova Sommer pronto.

Samson BAIDOO 5 - Si perde Thuram a fine primo tempo, un errore che rischia di pagare a caro prezzo. Nella ripresa Lautaro lo fa ammattire.

Strahinja PAVLOVIC 6 - Guida la difesa con buona autorità, gli attaccanti dell'Inter non danno punti di riferimento. Lui tiene bene la posizione.

Andreas ULMER 6 - Il capitano austriaco si fa vedere molto nel primo tempo quando mette dentro molti cross in area di rigore.

Luka SUCIC 6.5 - L'impegno non manca. Qualche imprecisione negli appoggi ma la sua presenza in mezzo al campo si fa sentire.

Mads BIDSTRUP 5 - Il trottolino danese, riconoscibile dalla capigliatura, gioca a tutto campo ed è tra i più insidiosi nel primo tempo. Macchia la prestazione col fallo da rigore.

Nicolas CAPALDO 6 - Mezzala di qualità e cervello del centrocampo, distribuisce palloni per i compagni.

Oscar GLOUKH 6.5 - Tecnica, vivacità e un gran tiro. Prova a ripetersi in varie circostanze dopo la prodezza di San Siro.

Roko SIMIC 5.5 - Il figlio d'arte va a caccia del guizzo. Gioca per la squadra e svaria per tutto il fronte d'attacco.

Karim KONATÈ 5 - Oggetto del desiderio di tanti club europei. Grande fisicità ma sbaglia troppo spesso la misura delle conclusioni.

Allenatore: STRUBER 6.5 - Bravissimo a plasmare una squadra piena di giovani intraprendenti. Si conferma una realtà del calcio europeo. Si giocherà fino alla fine il terzo posto, che fino ad ora meriterebbe ampiamente.

Inter

Yann SOMMER 6.5 - Ritorna a Salisburgo dopo il debutto da brividi del pre-campionato. Nel primo tempo fa buona guardia senza dover fare grandi interventi. Grande sicurezza nella ripresa.

Yann BISSECK 6 - Al debutto dopo un lungo apprendistato. Prova a giocare semplice ma falcia Ulmer con un intervento evitabile. Suo il primo tiro in porta con una botta da fuori. Inzaghi non si fida e lo sostituisce a fine primo tempo. Stefan DEVRIJ 6.5 - Non sbaglia nulla anche da braccetto destro.

Francesco ACERBI 6.5 - Guida la retroguardia con la solita esperienza. Regge fino alla fine e mette la museruola a Konaté.

Alessandro BASTONI 6.5 - Soffre il pressing alto degli austriaci nella prima mezz'ora. Tutto solo di testa spreca un'ottima occasione mandando a lato.

Matteo DARMIAN 6.5 - Anche stasera il soldatino Darmian dà il suo solito contributo. Non trova spazio di inserimento ma non sbaglia praticamente nulla.

Davide FRATTESI 5 - Si vede poco negli inserimenti. Manca una grandissima occasione dal dischetto del rigore. Piccola delusione.

Hakan CALHANOGLU 5.5 - Poco ispirato. Qualche errore di troppo non da lui. Ammonito lascia il campo. Kristjan ASSLANI 6 - Buon ingresso che conferma la sua crescita costante.

Henrikh MKHITARYAN - Gioca al piccolo trotto, cuce il gioco come al solito senza trovare il guizzo. Nicolò BARELLA 6.5 - Il riposo gli fa bene, dà la scossa a centrocampo col suo ingresso.

CARLOS AUGUSTO 6 - Bada alla sostanza, dimostra una buona solidità in fase difensiva.

Marcus THURAM 6.5 - Soffre ad inizio primo tempo. Devastante quando ha spazio. da un suo grande assolo nasce la grande occasione di Frattesi. Nel secondo tempo regala numeri d'alta scuola.

Alexis SANCHEZ 6 - El Nino fatica ad entrare in partita ma alla fine il pallone servito a Frattesi è solo da spedire in porta. Lautaro MARTINEZ 7- Col Toro in campo è un'altra storia. Entra col piglio da leader. Colpisce una traversa con una grande incornata. Non fa rimpiangere Calhanoglu dal dischetto spiazzando Schalger. Manca il raddoppio non impossibile.

Allenatore: Simone INZAGHI 6.5 - Sceglie di fare turnover mettendo in preventivo di dover soffrire. La squadra gioca concentrata e sa soffrire. I cambi cambiano la gara. La vittoria vale il passaggio agli ottavi, ora testa al campionato.

Arbitro: Serdar GOZUBUYUK (Olanda) 5.5 - Qualche incertezza nella gestione dei cartellini in una gara sostanzialmente corretta. Sorvola su un possibile rigore su Thuram. Ci ripensa in tempo su quello concesso, prima della chiamata del Var. Aveva sorvolato anche su quello.