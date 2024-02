Champions, al Psg il primo round contro la Sociedad. Impresa Lazio

Paris Saint-Germain e Lazio vincono l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A Luis Enrique dopo un primo tempo complicato basta il solito Mbappé - e un gran gol di Barcola - per arrivare al ritorno con un discreto margine di vantaggio. A Roma, invece, si concretizza un sogno grazie alla freddezza di Ciro Immobile che dal dischetto regala un sogno ai tifosi biancocelesti.

Lazio-Bayern Monaco

Compie una vera e propria impresa e si regala un sogno la Lazio di Maurizio Sarri che sconfigge il Bayern Monaco grazie al rigore di Ciro Immobile al 69’. Dopo un primo tempo in cui nessuno dei due estremi difensori era stato chiamato in causa e nel quale i tedeschi avevano dimostrato di non attraversare il loro periodo migliore, è al 67’ che la sfida si accende quando il direttore di gara decreta la massima punizione per i biancocelesti per un pestone rifilato da Upamecano a Isaksen. Dal dischetto il capitano è perfetto spiazzando Neuer. Gli uomini di Sarri avevano, fin dagli albori del primo tempo, dimostrato di poter essere pericolosi, sempre grazie ad Isaksen che si era divorato il possibile vantaggio. Dopo il gol dell’1-0 il Bayern ha tentato di costruire una rimonta ma Kane e compagni sono andati a sbattere sul muro difensivo eretto dai padroni di casa che, in pieno recupero, hanno anche la chance di raddoppiare con Pedro che però la appoggia nelle mani dell’estremo difensore ospite. Primo round, dunque, al biancocelesti che ora sognano in grande.

PSG-Real Sociedad

I parigini si aggiudicano una gara complicata contro gli spagnoli. È 2-0 al “Parco dei Principi” grazie alle reti di Mbappé e Barcola, nonostante i tanti rischi corsi nella prima frazione. Durante la prima frazione, infatti, sono proprio gli ospiti ad essere più pericolosi con André Silva e Kubo ma, soprattutto, con Merino che sul finale dalla distanza centra in pieno la traversa. Nella ripresa Luis Enrique suona la carica e il solito Mbappé, nonostante le insistenti voci di mercato che lo vedono già a Madrid, sponda Real, sfrutta al meglio un allungo di Marquinhos per battere Remiro. Il raddoppio arriva grazie al gioiellino Barcola che dopo aver ricevuto accelera partendo dalla sinistra e, dopo aver superato un avversario, batte il portiere ospite sull’uscita. Prima e dopo le due reti non arriva la reazione spagnola e allora sempre il solito Mbappé ha la palla per archiviare definitivamente il discorso ma il suo tiro dal limite scheggia la traversa e strozza l’urlo della tifoseria di casa.

Il tabellino delle due gare

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (81’ Patric), Romagnoli, Hysaj (60’ Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (81’ Kamada); Isaksen (74’ Pedro), Immobile (74’ Castellanos), Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka (73’ De Ligt); Sané (81’ Tel), Muller (82’ Choupo-Moting), Musiala; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel

Marcatori: 69’ Immobile (L) rig.

Ammoniti: Kimmich (BM)

Espulsi: Upamecano (BM)

Arbitro: Francois Letexier (Francia)

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pereira (72’ Hernandez), Lucas Beraldo; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha; Dembélé (82’ Kolo Muani), Mbappé, Barcola (72’ Asensio). Allenatore: Luis Enrique

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand (78’ Pacheco), Galan (88’ Aramburu); Mendez (78’ Turrientes), Zubimendi, Merino; Kubo, André Silva (78’ Sadiq), Barrenetxea (66’ Zakharyan). Allenatore: Imanol Alguacil

Marcatori: 58’ Mbappé (PSG), 71’ Barcola (PSG)

Ammoniti: Le Normand (RS), Traoré (RS)

Arbitro: Marco Guida (Italia)