Real Madrid-Bayern Monaco 0-0, Rodrygo sfiora il vantaggio

Il re di coppa contro una delle sue più grandi rivali, una partita con una quantità impressionante di coppe in campo per quella che molti considerano come la vera finale della Champions League. Carlo Ancelotti proverà a staccare il biglietto per l’ennesima finale, frustrando le ambizioni dei bavaresi, che si giocano tutta la stagione in novanta minuti. Chi si giocherà la coppa dalle grandi orecchie contro il Borussia Dortmund? Sarà un SuperKlassiker o l’ennesimo ballo delle Merengues? Seguite tutto con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Per garantire al Real l’accesso all’ennesima finale di Champions, formazione senza grosse sorprese per l’undici di Carlo Ancelotti. Nonostante il ritorno in campo di Courtois col Cadice, in porta ci sarà Lunin. Sulle fasce Carvajal torna sulla destra, mentre Mendy giocherà sulla fascia opposta, con Rudiger e Nacho come centrali. Tchouameni giocherà sulla mediana con Kroos e Valverde mentre Bellingham sarà come al solito alle spalle del duo carioca Vinicius-Rodrygo.

Tuchel, invece, ritrova l’ex bianconero De Ligt ed ha recuperato in pieno sia Musiala che Sané: visto l’infortunio di Guerreiro e siederà in panchina accanto all’altro ex juventino Coman. Il principale cambiamento arriva al centrocampo, dove Goretzka partirà dalla panchina: accanto a Laimer, quindi, partirà Pavlovic. Il ballottaggio rimasto aperto più a lungo è quello tra Gnabry e Müller, con il tecnico bavarese che ha preferito far scendere in campo il francese.

La diretta del secondo tempo

59’ – Saracinesca Neuer! Il portiere della Nationalmannschaft si supera due volte, prima sulla punizione di Rodrygo, respinta con volo plastico, poi sul tiro secco di Vinicius, che sembrava diretto proprio sotto la traversa.

54’ – RODRYGO!!! Azione fotocopia di quella di due minuti prima ma il pallone stavolta arriva sui piedi del compagno di nazionale, che si è scrollato di dosso Dier. Il brasiliano trova la girata che sfila beffardamente ad un niente dal palo.

52’ – Vinicius devastante sulla sinistra: il brasiliano scarta mezza difesa per mettere al centro per Bellingham. La difesa sventa a malapena il pericolo.

50’ – Bayern più propositivo ma sempre impreciso nei passaggi, cosa che fa infuriare Tuchel.

47’ – Alphonso Davies trova spazio sulla sinistra, mette un’accelerazione e calcia col sinistro. Pallone deviato che rischia di beffare Lunin: il portiere ci arriva e mette in angolo.

45’ – INIZIO SECONDO TEMPO! Nessun cambio durante l’intervallo.

La diretta del primo tempo

45+1’ – FINE PRIMO TEMPO. Real più propositivo e vicino al gol in un paio di occasioni, mentre i bavaresi crescono poco alla volta, rendendosi pericolosi negli ultimi minuti.

43’ – A pochi minuti dalla fine del primo tempo, il Bayern Monaco trova finalmente il primo tiro nello specchio della porta, un tiro telefonato di Mazraoui, facile preda di Lunin.

39’ – OCCASIONE REAL! Cross velenosissimo di Vinicius che viaggia verso il palo lontano senza trovare deviazioni. Ci pensa Neuer a metterlo in angolo prima che il pallone entri in porta.

34’ – Non spettacolare questo momento della partita: se da una parte il lancio profondo di Kane per Sané viene recuperato da uno scatto di Nacho, il Real non sfonda con Rodrygo, il cui tiro viene respinto dalla difesa.

28’ – Al primo pallone toccato, Kane approfitta di una rimessa corta della difesa per mettere una gran girata al volo che Lunin mette in angolo.

26’ – Nervosismo in campo, grandi scintille tra Carvajal e Kane. Il gioco si ferma per un problema muscolare a Serge Gnabry, che costringe Tuchel al primo cambio. Al suo posto Davies.

16' – Il Bayern risponde con una bella palla filtrante sulla destra per Sané, che però sbaglia il cross, sprecando una buona occasione.

12’ – MIRACOLO NEUER!! Il Real Madrid sfiora due volte in pochi secondi il vantaggio, prima con un bel tiro di Vinicius che prende il palo, poi con il tap-in a botta sicura di Rodrygo sul quale si supera Manuel Neuer.

7’ – Bayern finalmente pericoloso con una bella azione sulla sinistra e cross invitantissimo di Gnabry ma troppo lungo per Kane.

6’ – Enorme occasione per il Real Madrid: azione avvolgente con un cross a giro in mezzo all’area di Carvajal che vede in lievissimo ritardo Rodrygo!

3’ – I Blancos si affidano al solito giro palla, mentre il Bayern rimane compatto ma aggressivo nel pressing per non aprire il fianco alle ripartenze dei padroni di casa.

1’ – Si parte! Subito aggressivo il Real Madrid con la prima galoppata sulla sinistra di Vinicius.

Squadre in campo, tutto è pronto per il fischio d’inizio della semifinale di ritorno di Champions League nell’incredibile scenario del Santiago Bernabeu.

Il tabellino

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui; Pavlovic, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry (26' Davies); Kane. Allenatore: Thomas Tuchel

Marcatori: -

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)