Che fine ha fatto Alisha Lehmann?

Il suo compleanno cade proprio oggi, martedì 21 gennaio: la bella e famosa (almeno sui social) calciatrice svizzera Alisha Lehmann di 27 anni e professione attaccante, sembra essere scomparsa dai radar, ovvero dai campi di calcio. Risale, infatti, al 23 novembre scorso l'ultima sua apparizione all'interno di un rettangolo verde con la maglia del Como.

La sua esperienza in Italia

Maglia numero 77, sorridente, fa parte a tutti gli effetti della rosa della società lariana ma di lei, come detto, non c'è più nessuna notizia sportiva visto che su Instagram rimane sempre molto attiva e conta quasi 16 milioni di followers. Dopo il passaggio dalla Juventus (dove non ha lasciato un ricordo indelebile nella stagione 2024-2025, ecco il passaggio alla società bianco-blu ma l'ultima gara risale alla partita contro la Roma. Poi più nulla e, nel complesso, soltanto tre gare con la maglia del Como dopo il suo trasferimento estivo dalla Juventus.

Al momento del suo arrivo a Como, Lehmann aveva dichiarato che " non si tratta di una semplice squadra: è un progetto con un vero scopo e una visione. Firmare con l'Fc Como Women mi è sembrato giusto. Trasmette il messaggio che essere forti, ambiziosi ed espressivi possono andare di pari passo; questo è importante per il futuro di questo sport. Non si tratta solo di vincere le partite. Si tratta di costruire qualcosa che duri. Questa è la prima volta che entro a far parte di un club indipendente. Questa è stata una parte importante della mia decisione. Dimostra che esiste un modo diverso di fare le cose".

Le "sirene" inglesi

È probabile che la sua esperienza in Italia sia giunta al capolinea? Probabilmente sì. Infatti, secondo rumors britannici, la calciatrice-influencer svizzera potrebbe presto tornare (entro gennaio) in Inghilterra e trasferirsi al Leicester secondo alcune indiscrezioni pubblicate dalla Bbc che indicano le trattative ormai in stato avanzato. Si cercano di definire i dettagli del passaggio: o un contratto di lungo periodo ma anche un prestito per la Lehmann che gioca anche con la Nazionale di calcio della Svizzera.

La carriera di Lehmanm

Inutile dire che la Lehmann porterebbe molta visibilità al Leicester City, sia dentro che fuori dal campo dal momento che si tratta di una delle giocatrici più famose del calcio femminile oltre a essere la più seguita al mondo. In carriera ha già indossato le maglie di società inglesi come West Ham, Everton e Aston Villa per la cui società ha segnato 14 gol in 75 presenze prima di trasferirsi alla Juventus nell'estate del 2024.

Durante il suo periodo all'Aston Villa è finita sotto i riflettori del gossip per aver avuto una relazione con il giocatore Douglas Luiz che ha poi interrotto a causa del suo arrivo a Torino.

Oltre a giocare con i club, Lehmann ha rappresentato la Svizzera in importanti tornei internazionali tra cui la Coppa del Mondo femminile Fifa 2023 oltre a essere stata ambasciatore per Uefa Women's Euro 2025.