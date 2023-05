Chi è Megan Thee Stallion, la rapper americana nuova fiamma di Lukaku

C’è una nuova fiamma nella vita di Romelu Lukaku. Nella giornata di lunedì il centravanti belga dell'Inter è stato fotografato e ripreso in compagnia della popstar Megan Thee Stallion al matrimonio di Lautaro Martinez con la compagna Agustina Gandolfo.

Sia il calciatore sia la cantante, come riporta Marca, hanno firmato un contratto con Roc Nation, agenzia di intrattenimento fondata da Jay-Z . Ed è in quella occasione che probabilmente si sarebbero conosciuti e poi incontrati. Da parte dei diretti interessati non c’è conferma su una possibile relazione ma di sicuro i due non sono passati alle nozze da favola del Toro con Agustina. Si vedono l’uno accanto all’altra a cena, poi mano nella mano lungo il Lago.

Megan Thee Stallion and footballer Romelu Lukaku spotted holding hands at Lautaro Martinez’s wedding. pic.twitter.com/JSzCSM6gnB — Pop Base (@PopBase) May 30, 2023

Secondo gli ultimi gossip Megan ha avuto una storia con il collega rapper Pardison Fontaine per oltre due anni prima che le voci sulla rottura emergessero a febbraio. Difficile invece strappare a Lukaku indiscrezioni o conferme sulla sua vita privata, Big Rom non accetta intrusioni. Solo recentemente in un’intervista a cuore aperto per il docu "One for all" su Amazon Prime, il belga ha rivelato di avere un secondo figlio, Jordan, di un anno, oltre a Romeo di 5 anni, ormai famoso tra i tifosi interisti.

Molte le passioni in comune tra Lukaku e Megan. In primis, la musica. Il belga da sempre ascolta, rappa, improvvisa freestyle, canta a memoria i testi dei grandi del genere, da Tupac a 50Cent. È un suo modo per passare le giornate e caricarsi prima delle partite. Megan tifa per lui a San Siro nascosta tra il pubblico, ha festeggiato la vittoria nella finale di Coppa Italia (24 maggio, 2-1 alla Fiorentina) saltellando sul prato dell’Olimpico. Ed è una grande appassionata di sport Usa e tifa le squadre di Houston. Ha infatti posato in bikini per i Rockets in Nba e il 31 marzo ha fatto il primo simbolico lancio della stagione degli Astros da nuovi campioni Mlb.

Chi è Megan Thee Stallion

Megan Jovon Ruth Pete, texana 28enne col nome di battaglia Megan Thee Stallion. È una delle cantanti più famose d’America e una delle rapper più apprezzate del pianeta. Ha oltre 30milioni di followers sul proprio profilo Instagram. Mentre il belga prova a fare spazio per la Champions, Megan ha già mensole piene di premi: due BET Awards, due BET Hip Hop Awards, tre Grammy, due MTV Video Music Awards solo per limitarsi agli ultimi.

Nel 2019 Megan ha fatto boom col singolo "Hot Girl Summer", numero 11 della classifica Billboard. E a furia di collaborazioni è salita ancora più su. Infatti, nel 2020 il singolo "Savage" arrivò primo anche grazie al remix con Beyoncé. Nel luglio 2020 Megan era stata ferita con dei colpi di pistola sparati ad altezza piedi mentre cercava di andarsene da una festa a Hollywood. Il colpevole è sempre un cantante, Tory Lanez, ed è stato condannato. Adesso sarà tra le "wags" più attese a Istanbul.