Chi è Silvia Fortini, avvocatessa romana e seconda moglie di Roberto Mancini

Ascolta ora 00:00 00:00

Roberto Mancini è tra i personaggi più chiacchierati del momento, al punto che si parla di un suo clamoroso ritorno alla guida della Nazionale. È stato uno dei numeri dieci più grandi del calcio italiano e ora è un allenatore di grande successo. Dei suoi successi in campo si sa praticamente tutto, dagli storici scudetti da calciatore con Sampdoria e Lazio ai trionfi da tecnico sulle panchine di Inter, Manchester City e Italia.

Meno si conosce invece sulla sua vita privata. L'ex ct è stato sposato per 25 anni con la napoletana Federica Morelli da cui ha avuto tre figli (Filippo, Andrea e Camilla). Adesso è legato sentimentalmente a Silvia Fortini, romana di 44 anni (16 meno del ct). I due si sono sposati a Roma nel 2018, a tre anni dalla separazione con la prima moglie, quando Mancini è tornato a guidare l'Italia dopo il periodo in Russia con lo Zenit. Ovviamente una cerimonia lontana dai riflettori, solo con i parenti e gli amici più stretti.

Avvocatessa in ambito civile, Silvia Fortini è a capo di un prestigioso studio legale di Roma. Tra i suoi clienti, esponenti del mondo dello spettacolo, società commerciali e di servizi, banche e diverse istituzioni finanziarie. Riservatissima, il suo profilo Instagram è privato e rifugge le occasioni mondane, tanto che le sue foto disponibili in rete sono pochissime. Si conoscevano da tempo e galeotto tra i due fu il momento dell'addio con la prima moglie: erano state proprio Silvia e il suo studio a occuparsi delle pratiche della separazione. Secondo il gossip i due fanno coppia dal 2016: la prima volta che sono stati paparazzati insieme è in occasione di una vacanza a Saint-Tropez nel luglio 2016. Nel 2017, invece, i due furono fotografati nuovamente insieme, questa volta alle Antille. Poi il rapporto è proseguito a gonfie vele fino alle nozze, celebrate un anno dopo.

È con lei che Mancini si confida prima di prendere le decisioni importanti. E fu proprio l'avvocatessa a trovarsi in mezzo alla diatriba con il presidente federale Gabriele Gravina, al momento del discusso addio alla Nazionale di due anni fa. Secondo il Corriere della Sera, Silvia Fortini sarebbe stata la prima a capire che qualcosa non andava, comunicandolo al numero uno del calcio italiano, anticipando così l'ufficializzazione delle dimessioni.

Nulla vieta di pensare a questo punto, che ci sarà anche la sua approvazione, dietro alle prossime scelte professionali del Mancio. Qualunque sia: di nuovo l'Italia, un'altra nazionale o perché no una nuova squadra di club.