Chiesa appeso a Salah e atteso da Conte e Gasp

Nostalgia canaglia l'avrebbe definita Al Bano. Lo stesso sentimento che pervade Federico Chiesa, sempre più orientato a tornare in Italia. Magari già a gennaio visto che a Liverpool ormai veste soltanto i panni di riserva. Col tecnico Arne Slot che gli concede appena una manciata di minuti a partita. Troppo poco per sentirsi protagonista, nonostante Fede qualche segnale di risveglio l'abbia dato lasciando il segno in varie gare seppur da subentrante.
Ecco perché il Napoli lo tiene sempre d'occhio (Conte resta un suo grande estimatore). Attenzione però alla Roma: Chiesa sarebbe perfetto per il 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini come esterno offensivo largo a sinistra ma destro di piede.
A volte ritornano.Salah permettendo: dovesse andare via già il campione egiziano, difficilmente i Reds concederebbero all'ex Juve il via libera per tornare in Italia. Anche se l'esclusione dai convocati per la sfida di oggi contro l'Inter può segnare un punto di non ritorno nella storia tra il Liverpool e l'esterno italiano.