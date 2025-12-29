Il bavaglio dell'Albanese: avvisa i giornali e difende la grillina Ascari

Ha aspettato in silenzio, ha atteso che qualcun altro si esponesse e poi, solo a quel punto, ha parlato anche lei: Francesca Albanese ha ritrovato la parola dopo l'arresto di Mohammad Hannoun e di altre 8 persone, accusate di avere legami più o meno stretti con l'organizzazione terroristica di Hamas. Nello specifico, ha atteso che a parlare fosse Stefania Ascari, parlamentare del Movimento 5 Stelle che con Hannoun ha avuto rapporti, come da lei stessa ammesso, avendo partecipato a viaggi in Medioriente organizzati dalle associazioni dell'architetto giordano.

" Massima solidarietà a chi è colpito da quest'ultima onda di diffamazioni senza alcun ritegno, e piena fiducia nelle attività degli inquirenti. Nel frattempo continuiamo a batterci per la fine del genocidio a Gaza ", scrive la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina in uno dei suoi ultimi post a commento di quello pubblicato poco prima da Ascari che, come Laura Boldrini, si dissocia da Hannoun, al pari dei leader di Avs che dicono di non conoscerlo. " Se dagli accertamenti degli inquirenti venissero confermati legami con terroristi questo sarebbe gravissimo. Ma è appunto quella giudiziaria l’unica sede in cui si accertano i fatti - non nei talk show o sui giornali, non con le veline di governo ", attacca Ascari dai social.

Un post che ha trovato evidentemente l'appoggio di Albanese, vista la ricondivisione, in cui Ascari respinge " con sdegno le accuse infamanti che mi vengono rivolte. Si tratta di menzogne deliberate, costruite per delegittimarmi, colpirmi politicamente e per intimidire chi non si allinea alla narrazione del mainstream ". Ed è lei stessa che nel suo post elenca le attività a cui ha partecipato insieme ad Hannoun a partire dal 2018, quando il suo partito rappresentava la maggioranza del parlamento: " Ho partecipato a missioni umanitarie in Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania, al Valico di Rafah distribuendo pacchi alimentari e beni di prima necessità a popolazioni civili ridotte alla fame; a bambini, donne e anziani disumanizzati che pagano sulla propria pelle guerre, assedi e scelte geopolitiche criminali. Trasformare l’aiuto umanitario in un’accusa strumentale è un atto di barbarie politica e morale ".

Ed è per questo, sostiene Ascari, che " quella in corso è una squallida operazione di fango, orchestrata da settori del governo e amplificata da giornali riconducibili alla stessa area politica, con l’obiettivo di colpire chi denuncia ipocrisie, complicità e doppi standard ". Accusa poi il governo di usare " la stampa come arma, che colpisce sul piano personale chi non può smentire sul piano politico, che confonde deliberatamente solidarietà e terrorismo per alimentare paura e consenso. Non accetto lezioni da chi agisce così, io non mi piego. La verità non si cancella con il fango, e chi prova a intimidirmi dovrà assumersene fino in fondo la responsabilità politica e morale ".

Quello che si sta facendo in questi giorni è un'attività di reportage allo scopo di seguire il filo che in questi anni ha permesso ad Hannoun di accreditarsi a livello istituzionale: ed è un'attività trasversale allo scopo di far emergere i collegamenti costruiti negli anni. Sarà la giustizia a stabilire verità e responsabilità, laddove ce ne fossero, nel pieno rispetto del principio garantista.

Sono stati numerosi i politici che in questi anni hanno avuto contatti con Hannoun, tra questi anche Alessandro di Battista, oltre alle due già citate. A Genova un suo comizio durante un evento pro Pal ha richiamato sotto il palco anche diversi sindaci di area Pd come Silvia Salis, Beppe Sala e Matteo Lepore.