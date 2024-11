Ci pensa Kehrer. E il Monaco espugna il fortino Bologna che resta ancora senza euro gol

Ascolta ora 00:00 00:00

Niente da fare, neanche stavolta. Ancora nessuna vittoria in Coppa dei Campioni o Champions League per il Bologna, e nessun gol in questa edizione.

Ieri sera, contro il Monaco, dopo una partita coraggiosa e in certi momenti incoraggiante, con un paio di occasioni fallite e spunti all'altezza dei recenti miglioramenti in campionato, la squadra di Vincenzo Italiano ha dovuto arrendersi a 3' dalla fine su corner da sinistra prolungato di testa da Embolo e toccato in rete di punta sul secondo palo da Kehrer, rimasto libero.

È mancata ancora una volta la pericolosità dalle punte, e né Orsolini, in grande forma, né Ferguson, entrati in campo nel finale, sono riusciti a dare la scossa.

I francesi, seguiti da un gruppo di tifosi, alcuni dei quali molto composti fuori dallo stadio, quasi fossero in gita, hanno confermato il proprio valore di squadra di vertice, tre vittorie su quattro.

Per il Bologna, il prossimo 27 novembre, dopo

i monegaschi, i francesi, sempre al Dall'Ara, del Lille, reduci dal pari in casa con la Juventus, e altro tentativo di rompere questo incantesimo europeo di inizio stagione, con classifica che ancora non chiude le porte.