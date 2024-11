Cile, Vidal denunciato per violenza sessuale

Grossi guai per il centrocampista cileno ed ex, tra le varie squadre in cui ha militato, di Inter e Juventus: il calciatore Arturo Vidal è stato portato alla stazione di polizia di Vitacura, Comune della provincia di Santiago, con l'accusa di violenza sessuale dopo aver aver partecipato ad una festa in una discoteca con alcuni compagni della squadra in cui milita attualmente, il Colo Colo. Il quadro complessivo della vicenda è ancora poco chiaro, successivamente arrivata anche una difesa nei confronti di Vidal.

La denuncia di una ragazza

Secondo quanto riportato da Teletrece, il motivo dei festeggiamenti era dovuto per festeggiare il compleanno di Lucas Cepeda e Vicente Pizarro: quattro donne avrebbero inizialmente accompagnato i giocatori ma soltanto una di loro, di 22 anni, sarebbe rimasta per l'intera durata della festa. La sorella della presunta vittima si sarebbe recata in un bar per cercarla assicurando che era stata drogata: a quel punto ha subito contattato i carabinieri locali per sporgere denuncia.

Le parole del prefetto

La situazione precipita: secondo le informazioni che le forze dell'ordine hanno fornito al media cileno che ha per primo ha pubblicato la notizia, Arturo Vidal sarebbe stato portato in una stazione di polizia. Il prefetto Gerardo Aravena ha spiegato che " c'è una denuncia per un reato a connotazione sessuale che avrebbe colpito una donna adulta in una discoteca di Vitacura ". Questa denuncia avrebbe preso dunque di mira i calciatori del Colo Colo presenti a questa festa, Vidal compreso, ma al momento nessuno di loro risulta detenuto.

I sospetti su Vidal

Teletrece, conosciuto anche con il nome di T3 o Tele 13 che trasmette il notiziario serale sul Canale 13 del Paese sudamericano, spiega che l'ex centrocampista della Nazionale " è stato trasferito sotto controllo d'identità investigativo. Sono state effettuate diverse registrazioni, non solo su di lui. Secondo alcuni retroscena si è deciso di effettuare un'indagine d'identità e controllo dopo il quale hanno potuto continuare con le loro attività ".

La difesa

Oltre a questa pesante accusa, gli agenti di polizia avrebbero denunciato Vidal e i calciatori per abuso di alcol perché trovati in stato di ubriachezza. Contemporaneamente a questa denuncia, però, c'è stata anche una difesa verso il centrocampista: un'altra giovane ragazza presente all'evento ha affermato di aver visto la ragazza in questione, parlato con la sorella che ha sporto denuncia dicendole che " Vidal non si è mai avvicinato" . I fatti sono avvenuti nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 novembre: adesso si aspetta che le indagini facciano il loro corso, nuovi particolari si verranno a sapere nelle prossime ore.

Arturo Vidal, molto attivo sui

social, non è nuovo a denunce: a marzo l'agenzia immobiliare che aveva dato in affitto un appartamento a Rio de Janeiro lo aveva denunciato con l'accusa di aver distrutto l'abitazione e non aver pagato alcune rate con il caso finito in tribunale.