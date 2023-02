"Club degli imbrogli e degli intrighi", le offese dei tifosi del Nantes alla Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto per 3-0 sul campo del Nantes e staccato meritatamente il pass per gli ottavi di finale di Europa League dove affronterà i tedeschi del Friburgo. Sul campo Angel Di Maria, autore di una tripletta, e compagni hanno incantato, mentre sugli spalti i tifosi francesi hanno attaccato pesantemente il club bianconero: "Club degli imbrogli, degli intrighi e della repressione. Da 27 anni sempre lo stesso leit motiv…”, lo striscione dei supporter transalpini con tanto di "Juve m..." a chiudere un messaggio duro e diretto.

Banderole des supporters nantais sur la Juventus



« Club de la triche, de la magouille et de la répression. Depuis 27 ans, toujours le même leitmotiv… » pic.twitter.com/a3AW4VUAdl — Footballogue (@Footballogue) February 23, 2023

Questo striscione si riferisce ad un Juventus-Nantes del 1996, in Champions League, con i bianconeri che ebbero la meglio sui transalpini. Le due squadre si affrontarano in semifinale con la Vecchia Signora che vinse per 2-0 a Torino e per 3-2 in casa dei francesi. La squadra allenata da Marcello Lippi vinse poi la finale battendo l'Ajax e sollevando al cielo la sua seconda Coppa dei campioni nella sua storia. Evidentemente ai tifosi del Nantes non è ancora passata l'arrabbiatura per quella semifinale e alla prima occasione hanno deciso bene di "vendicarsi" con uno striscione al vetriolo.

Le reazioni social

Questa dura presa di posizione dei tifosi del Nantes nei confronti della Juventus, ha scatenato i commenti social da parte di molti utenti che si sono naturalmente, come sempre, divisi nei giudizi. "Club del baro, della disonestà e della condanna. Da 27 anni sempre lo stesso leitmotiv”. Una bella reputazione anche in Francia, insomma", scrive un tifoso sicuramente non di fede bianconera. Un altro invece, presumibilmente di fede bianconera, ha invece preso le parti della Juventus: "I tifosi del Nantes contro la Juve, un ringraziamento ALLA #FIGC PER IL TRATTAMENTO E AI TANTI GIORNALISTI CHE FOMENTANO ODIO. Spero qualcuno paghi".

Una vittoria schiacciante

Se l'1-1 della sfida d'andata aveva indotto qualcuno a pensare che la Juventus non ce l'avrebbe fatta a passare il turno, la gara di ritorno ha messo l'accento sulla netta differenza tra le due squadre con un Angel Di Maria sugli scudi e autore di una tripletta che ha permesso alla Vecchia Signora di accedere agli ottavi di finale con merito. A fine partita, però, si è parlato di più relativamente allo striscione lesivo nei confronti della reputazione di uno dei club più importanti d'Italia e d'Europa e ora ci sarà da capire se verranno presi provvedimenti nei confronti della curva del Nantes.