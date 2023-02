Sorteggio Europa League: Juventus-Friburgo e Roma-Real Sociedad

Il sorteggio di Europa League è stato benevolo nei confronti della Juventus di Massimiliano Allegri che se la vedrà contro i tedeschi del Friburgo. Peggio è andata alla Roma che affronterà gli ostici spagnoli della Real Sociedad, terzi in classifica dietro a Barcellona e Real Madrid nella Liga spagnola. La gara di andata è in programma il 9 marzo, il ritorno il 16 marzo, con le due italiane che giocheranno l'andata rispettivamente allo Juventus Stadium e all'Olimpico e il ritorno in terra tedesca e iberica. Evitato lo spauracchio Arsenal capolista della Premier League ceh se la vedrà contro lo Sporting Lisbona. Il sorteggio dei quarti di finale avverà venerdì 17 marzo mentre le altre date sono così suddivise: 13 e 20 aprile quarti, 11 e 18 maggio semifinali, finale il 31 maggio del 2023.

Ecco il tabellone completo degli ottavi di finale di Europa League

Union Berlino (GER) - Union Saint-Gilloise (BEL)

Siviglia (SPA) - Fenerbahce (TUR)

JUVENTUS - Friburgo (GER)

Bayer Leverkusen (GER) - Ferencváros (UNG)

Sporting Lisbona (POR) - Arsenal (ING)

Manchester United (ING) - Betis Siviglia (SPA)

ROMA - Real Sociedad (SPA)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Feyenoord (OLA)



Friburgo e Real Sociedad bene nei rispettivi campionati

Alla Juventus è andata tutto sommato bene visto che tra le due squadre, almeno sulla carta, non c'è partita. In campo, però, il Friburgo sta dimostrando con i fatti di essere una compagine di tutto rispetto quarta a quota 40 punti in Bundesliga ma a soli 3 punti di distanza dalle tre capoliste del campionato tedesco Union Berlin, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Per interdersi, l'Eintracht Francoforte avversario del Napoli in Champions League ha due punti in meno rispetto al Friburgo mentre il Lipsia avversario del Manchester City di Guardiola è dietro di un punto ad una formazione di tutto rispetto. Tra le fila dei tedeschi, poi, c'è l'italiano nel giro della nazionale italiana di Roberto Mancini Vincenzo Grifo. Alla Roma, invece, è toccata la Real Sociedad, terza in Spagna dietro a Barcellona e Real Madrid con due punti di vantaggio sull'Atletico Madrid quarto. Gli spagnoli hanno realizzato 32 reti e subito 22 gol in campionato e sono un avversario ostico e da non sottovalutare. La stella degli iberici è l'e Valencia e Manchester City David Silva.