Colpisce avversario e minaccia arbitro: la follia di Cristiano Ronaldo

Anche i grandi campioni sbagliano. Capita, gli errori fanno parte della vita. Sorprende, però, vedere un calciatore di enorme esperienza come Cristiano Ronaldo perdere la testa durante una partita importante dopo essere stato sanzionato dall’arbitro. Tutto è accaduto nei minuti conclusivi della semifinale di ritorno della Supercoppa Saudita che ha visto l'Al Nasri perdere per 2-1 contro l'Al Hilal. Una sconfitta pesante perché la squadra del portoghese è stata eliminata dalla competizione.

L’attaccante, già ammonito nel recupero del primo tempo, all’86’ è stato espulso per aver colpito con una gomitata Al Bulayhi, a cui stava contendendo un pallone terminato in rimessa laterale. Il portoghese prima va di petto contro l’avversario, poi alza il gomito quasi a volerlo colpire. Il difensore finisce a terra. Come se non bastasse, Cr7 scalcia l'avversario.

A quel punto la situazione in campo si fa decisamente tesa. Nasce una rissa tra alcuni componenti delle due squadre. L'arbitro cerca di riportare l’ordine. Poi espelle Ronaldo per comportamento scorretto. L'ex attaccante della Juventus non la prende benissimo. Quando vede l'arbitro estrarre il cartellino rosso si arrabbia. E non poco. E così quando il direttore di gara si gira di spalle, il portoghese alza il braccio simulando il gesto di un pugno. Per fortuna non accade nulla in quanto il campione portoghese si frena.

Il 5 volte Pallone d’oro, però, non riesce proprio a calmarsi. L’attaccante esce dal campo osannato dai propri tifosi e fischiato da quelli avversari. Sembra tutto finito. Ma non è così. Le proteste sono continuate anche durante l'uscita dal campo: il portoghese ha imprecato e applaudito ironicamente l'arbitro Al Hoaish. Poi chiesto ai propri tifosi di applaudire sarcasticamente il direttore di gara.

Come riporta il sito Sky Sport Ronaldo dovrebbe pagare il suo comportamento con una sanzione molto severa. Da regolamento, la squalifica non dovrebbbe essere inferiore a 5 giornate.

Non è la prima volta che Al Bulayhi si scontra contro un giocatore della squadra avversaria: il difensore era andato faccia a faccia con Messi nella terza giornata dei Mondiali in Qatar nel 2022, partita poi persa dall'Argentina.