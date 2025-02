Colpo di coda

Ascolta ora 00:00 00:00

Fabio Liverani, assunto per minuti cinque, quindi riesonerato. Come Ignazio Abate, licenziato per minuti due, ma subito reintegrato. Cose di calcio, alla voce Ternana, serie C, girone B, migliore difesa, migliore attacco, secondo posto in classifica a tre punti dalla Virtus Entella, la promozione in B è possibile. Ma Stefano D'Alessandro, lo spavaldo presidente del club umbro, ha pensato bene di mettere

le cose a posto, avendo capito che ad Abate non garbava utilizzare Mattya, il figlio appunto del presidente, lo ha invitato a sloggiare, i figli so' piezz' 'e presidente e ha subito convocato Fabio Liverani, già alla Ternana nove anni fa. Ma D'Alessandro ha dovuto fare i conti con la reazione dello spogliatoio, i calciatori si sono schierati a uomo, in favore di Abate, il presidente ha licenziato il neoassunto e ha riassunto il neolicenziato. D'Alessandro è titolare di un'azienda di telefonia virtuale, la Rabona; rabona è un raffinato gesto tecnico

del calcio, si

colpisce il pallone «con la gamba arretrata, a incrociare l'altra». L'etimologia è spagnola, rabo è il movimento dei bovini con la coda per scacciare gli insetti. Qualsiasi riferimento, a fatti e persone, è puramente casuale.