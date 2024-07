Colpo del Monza, arriva Keylor Navas per la porta

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate del calciomercato è costellata da colpi che fanno sognare. Il Monza ha chiuso per l'arrivo di Keylor Navas per la porta, mettendo a segno un colpo a sorpresa inaspettato. Dopo la trattativa saltata per l'arrivo di Gollini, il club brianzolo ha chiuso per l'estremo difensore costaricano che nella giornata di domani, martedì 30 luglio, svolgerà le visite mediche e apporrà la firma sul contratto che lo legherà per un anno al club della famiglia Berlusconi. Una mossa a sorpresa quella di Adriano Galliani, che ha puntato sull'esperienza del trentasettenne portiere ex Real Madrid e Psg. Dopo l'addio di Michele Di Gregorio, infatti, il club brianzolo ha subito cercato un sostituto da regalare al nuovo allenatore Alessandro Nesta. In organico c'è Alessio Cragno ma la dirigenza ha da subito fortemente desiderato un titolare.

Dopo le trattative con l'Atalanta per Pierluigi Gollini, Galliani ha deciso di puntare su Navas, chiudendo l'operazione in poche ore. L'estremo difensore arriva al Monza da svincolato dopo la fine del suo contratto con il Psg. Il suo palmares è da assoluto top player: con il Real Madrid ben tre Champions League e quattro Mondiali per Club, oltre a una Copa del Rey, una Supercoppa spangola , tre Supercoppe Europee e una Liga. Con i transalpini, invece, tre Ligue 1, tre Coppe di Francia, tre Supercoppe nazionali e una Coppa di Lega. Sarà dunque l'esperienza a guidare la retroguardia del club brianzolo, che dopo due ottime stagioni con Raffaele Palladino in panchina vuole continuare a stupire anche nella terza stagione consecutiva in Serie A. Il portiere del Costa Rica, nazionale con la quale ha anche centrato il bronzo nella Gold Cup del 2009, firmerà con i brianzoli un contratto di un anno.

Con la nazionale maggiore, durante idel 2014 in Brasile, centra anche una storica qualificazione ai quarti di finale, dove solo i rigori contro l'Olanda fermeranno il cammino della sua rappresentativa.