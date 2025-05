Il coma, poi il risveglio: cosa è successo a Evaristo Beccalossi

Da Inter Tv

"I medici ci avevano avvisato, non sappiamo se arriva a domani". Da quel giorno di metà gennaio scorso in cui Evaristo Beccalossi è entrato in coma, ne sono poi passati poi 47 con l'ex numero 10 dell'Inter in terapia intensiva. A rivelarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è la moglie Daniela. Il 27 febbraio scorso Beccalossi, colpito da un'emoraggia cerebrale mentre era in casa e ricoverato a Brescia, è poi uscito dal coma.

"Oriali e Bordon sono stati i primi a saperlo - racconta la moglie di Beccalossi, sottolineando come nel più assoluto rispetto della privacy gli siano stati vicini il presidente Inter Marotta e molti ex compagni nerazzurri - il presidente Fifa Infantino gli ha inviato un messaggio vocale che gli ho fatto ascoltare e riascoltare quando era in coma profondo: Evaristo era il suo idolo".

Lunedì Beccalossi compirà 69 anni, e ora affronta un lungo percorso di

riabilitazione: "Ma come da giocatore, non ha voglia di allenarsi: quando deve andare in palestra sbuffa". Però, conclude Daniela, alcuni giorni fa guardando fuori dalla finestra ha detto. "Io voglio tornare a lavorare".