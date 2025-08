Comolli alza la voce nel caos Juventus. Vlahovic in vendita solo per 20 milioni

Il ruggito di Damien Comolli. Nelle scorse ore il dg bianconero ha rotto il silenzio, uscendo allo scoperto sulle strategie di mercato della Vecchia Signora. Linea dura quella impostata dal dirigente francese, che non intende fare sconti a nessuno. A costo di arrivare al muro contro muro. A partire da Dusan Vlahovic: «Se ci sarà un'ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione». Tradotto: il serbo si scordi la risoluzione del contratto o una lauta buonuscita (da almeno 10 milioni come richiesto dal suo agente Ristic qualche settimana fa). Chi vuole ingaggiarlo dovrà versare nelle casse juventine 20 milioni. Niente saldi o prezzi di favore: destinatario del messaggio di Comolli il Milan, che da tempo a fari spenti si sta muovendo per ingaggiare a condizioni favorevoli la punta classe 2000. Ecco perché ora il Diavolo valuta anche Schick (Bayer Leverkusen) e Dovbyk (Roma) come possibili piani B, anche se il preferito di Allegri resta sempre Vlahovic per il quale servirà armarsi di pazienza.

Ma torniamo alla Juve: Comolli ha svelato anche di tenere in caldo l'opzione Sancho (Manchester United), qualora Nico Gonzalez si dovesse accasare altrove (al momento però non ci sono offerte concrete). Comolli ha poi dato un avviso ai naviganti per il mercato in uscita: se Weah vuole andare al Marsiglia, serve che l'OM ritocchi l'offerta. Mentre Douglas Luiz - nonostante le scuse per l'assenza ingiustificata al raduno è stato comunque multato - andrà via: lo aspetta il Nottingham Forest in Premier League. In avanti la Juve lavora, invece, al ritorno di Kolo Muani come ammesso dallo stesso Comolli: «Randal spinge per tornare alla Juve, ma va ancora trovato l'accordo col PSG. Non c'è fretta». Si tratta ma la quadra sulla formula va ancora definita.

Continua a rinforzarsi il Napoli, che è all'assalto del terzino sinistro Miguel Gutierrez del Girona: offerti 20 milioni ai catalani; mentre c'è il sì del laterale mancino per un quinquennale da 2,3 milioni a stagione. Gli azzurri poi valutano l'opzione Federico Chiesa come esterno d'attacco, dopo che è sfumato Dan Ndoye (ha preferito accasarsi al Nottingham Forest). Sul Campione d'Europa con l'Italia a Euro 2020 c'è pure l'interesse della Dea, a patto che il Liverpool apra alla formula del prestito con diritto di riscatto e sopratutto copra metà dello stipendio (7 milioni) sotto forma di incentivo all'esodo.

Infine oggi può essere l'Ademola Lookman Day per l'Inter, che resta fiduciosa per la chiusura della trattativa con l'Atalanta. Operazione da 45 milioni. Per l'attaccante nigeriano contratto fino al 2030 da 4 milioni netti a stagione più bonus.

L'entourage del numero 11 sta lavorando, affinché si riesca a trovare una quadra soddisfacente per tutti. Filtrano sensazioni positive e la volontà di Lookman di andare via può fare la differenza. Oggi previsto un nuovo contatto diretto tra Marotta e Percassi. Avanti tutta...