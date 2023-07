Convocazioni Italia, è (quasi) fatta: ecco le 25 che partiranno per la Nuova Zelanda

L'Italia s'è (quasi) desta. Scende a 25 (da 32) la lista delle convocate per il Mondiale d'Oceania, che mercoledì 5 luglio partirà per la Nuova Zelanda, e ancora una volta non senza rumors. È indubbio: scegliere è la parte difficile del lavoro, sempre. L'aveva esplicitato proprio la ct Milena Bertolini, dopo le polemiche sollevate col "Gama gate", quello che vedeva la capitana juventina ripercorrere carriera e soddisfazioni, grandi conquiste in maglia azzurra, con l'amarezza però di vedersi negata l'ultima Coppa del Mondo di carriera con soli tre giorni di preavviso.

Così, seppur il clamore non sia lo stesso - forse perché la caratura della numero 3 trascende il campo e si fa più di tutto nella personalità - c'è un leggero vociare ad accompagnare i tagli alla selezione azzurra.

Quant'è dura la salita: un'Italia nuova

È nuovo il volto col quale quest'Italia plasmata ad immagine e somiglianza - almeno, così ne parla la ct ultimamente - dell'allenatrice di Correggio si appresta a presentarsi all'esordio del 24 luglio, contro l'Argentina, all'Eden Park di Auckland.

Innanzitutto, chi non ci sarà: tra scommesse e (notevoli) sorprese, niente volo intercontinentale per Katja Schroffenegger, la new entry Julie Piga, Chiara Robustellini, Eva Schatzer, Flaminia Simonetti; due out illustri, quelli di Valentina Bergamaschi e Martina Piemonte, alla cui fisicità ha scelto di rinunciare la commissaria Bertolini, non senza destare qualche preoccupazione nei tifosi.Ecco le Azzurre in partenza per la NuovaZelanda Chi c'è, invece, è tutt'altro film: presentissime Giulia Dragoni ed Emma Severini, dopo il buon approccio all'amichevole contro il Marocco, così come la sorprendente Chiara Beccari. In questi tre nomi c'è, in fondo, il rinnovamento generazionale e la grande scommessa di Bertolini verso il futuro delle Azzurre.

Ultimi nodi da sciogliere, prima delle 23 definitive: "Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo saranno aggregate alla squadra per tutto il periodo di preparazione", spiega la Figc. "In caso di infortunio o malattia, il regolamento Fifa consente infatti di effettuare dei cambi alla lista delle 23 calciatrici che prenderanno parte al torneo iridato – che sarà ufficializzata entro il 10 luglio – fino a 24 ore prima dal calcio d’inizio della prima gara dell’Italia". Che sarà - è bene ricordarlo - il 24 luglio, ore 8 italiane, contro l'Albicelestes di Germán Portanova.

Il cielo è sempre più Azzurro: chi ci sarà



Portieri : Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori : Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)*, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter)*, Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampisti : Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);