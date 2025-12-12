Coppa d'Africa, l'assurda situazione del Camerun: due allenatori e due liste di convocati, è scontro tra Eto'o e il ministro

È caos totale in Camerun, dove lo scontro frontale tra l'attuale presidente della Federcalcio Samuel Eto'o e il ministro dello Sport Narcissus Muel Kombi ha portato a una situazione assurda, con due diversi allenatori per due distinte liste di convocati: il tutto a pochi giorni dall'inizio della Coppa d'Africa, che si aprirà con l'incontro tra i padroni di casa del Marocco e le Comore in programma al Prince Moulay Abdellah Stadium domenica 21 dicembre alle ore 20.00.

Fallita in modo clamoroso la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, i Leoni Indomabili, che con 5 trofei in bacheca sono la seconda nazionale più vincente della competizione alle spalle dell'Egitto a quota 7, cercano l'immediato riscatto puntando al bersaglio grosso pur da non favoriti. In patria, tuttavia, l'attenzione mediatica non è incentrata tanto sulle vicende che vedranno l'11 camerunense tentare di sollevare al cielo del Marocco una coppa che manca dal 2017, quanto su ciò che sta accadendo fuori dal campo e che avrà inevitabili ripercussioni anche dal punto di vista sportivo.

Allo stato attuale delle cose, infatti, il Camerun ha contemporaneamente due commissari tecnici, vale a dire Marc Brys e David Pagou. Ma perché si è arrivati a una situazione così ingarbugliata? Tutto è partito dal presidente della Federcalcio Samuel Eto'o, il quale, molto deluso dalla mancata qualificazione alla Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico tra l'11 giugno e il 19 luglio 2026, ha deciso improvviamente di silurare il ct da lui ritenuto primo responsabile del fallimento.

L'ex giocatore dell'Inter ha quindi sollevato dal proprio incarico Brys per affidare la panchina dei Leoni Indomabili a Pagou, pur non rispettando il tradizionale iter, che prevede la ratifica da parte del ministro dello Sport in carica. Infastidito per il fatto di non essere stato interpellato, Narcissus Muel Kombi non ha ancora convalidato la decisione del presidente della Federcalcio, per cui al momento risultano due allenatori e due distinte liste di convocati.

"Eto’o ha escluso giocatori leader solo perché gli tengono testa. È incredibile, ma non sorprende da una persona così narcisista".

In quella stilata da Pagou mancano dei calciatori non particolarmente apprezzati dall'ex Inter, come Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting e André Onana, invece presenti nell'elenco di Brys, che si è così sfogato con la stampa locale: