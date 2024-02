Coppa Italia 2024, ufficiale: quando e dove si giocano le Semifinali

La Lega Serie A ha ufficializzato quest'oggi le date stabilite per le Semifinali di Coppa Italia 2023/2024, in quello che sarà il penultimo atto del torneo a eliminazione diretta: a differenza dei turni precedenti, in questo caso le squadre che si contenderanno il trofeo dovranno risultare vincitrici nel doppio confronto di andata e ritorno.

Saranno Juventus, Lazio, Fiorentina e Atalanta a competere per accedere alla finale, già in calendario il prossimo mercoledì 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La Vecchia Signora ha guadagnato il posto in semifinale eliminando ai quarti il Frosinone col risultato di 4-0 per effetto della tripletta messa a segno da Arkadiusz Milik e della rete siglata da Kenan Yildiz, mentre la Lazio ha fatto fuori la Roma in un derby infuocato condito da tre espulsioni che si è concluso col risultato di 1-0 per i biancocelesti grazie al rigore insaccato da Mattia Zaccagni al minuto 51 del match.

Per quanto concerne le altre due semifinaliste, l'Atalanta ha espugnato San Siro infliggendo al Milan una cocente sconfitta grazie alla doppietta messa a segno da Teun Koopmeiners, che ha reso vano il gol di Rafael Leao con cui i rossoneri si erano portati momentaneamente in vantaggio (2-1 per i bergamaschi il risultato finale), mentre la Fiorentina ha avuto la meglio sulla rivelazione Bologna solo dopo la lotteria dei calci di rigore che si è conclusa per 5-4 in favore dei viola.

Si partirà martedì 2 aprile, quando i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri ospiteranno all'Allianz Stadium di Torino la Lazio nel primo turno di andata: il calcio di inizio è previsto per le ore 21.00. Alla stessa ora il giorno successivo, mercoledì 3 aprile, la Fiorentina affronterà allo Stadio Artemio Franchi l'undici bergamasco allenato da Gian Piero Gasperini nella seconda semifinale di andata.

Per gli incontri di ritorno, invece, bisognerà aspettare tre settimane. I biancocelesti di Maurizio Sarri ospiteranno la Juventus allo Stadio Olimpico martedì 23 aprile, mentre l'Atalanta affronterà la Viola allenata da Vincenzo Italiano al Gewiss Stadium alle ore 21.00 di mercoledì 24 aprile.

In caso di trionfo finale la Juventus salirebbe a quota 15 trofei, staccando le più dirette inseguitrici nell'Albo d'oro, che risultano Roma e Inter (entrambe a 9). Per la Lazio la vittoria significherebbe arrivare a quota 8 trofei, accorciando le distanza dai nerazzurri e dai cugini giallorossi. La Fiorentina è invece ora a quota 6 Coppe Italia, a una lunghezza dalla Lazio, che potrebbe agganciare in caso di trionfo. L'Atalanta, invece, potrebbe alzare nuovamente al cielo il trofeo, che manca dall'edizione 1962/1963.