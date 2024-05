Coppa Italia, Atalanta e Juventus in campo | DIRETTA

É tutto pronto: Atalanta e Juventus si sfidano in finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. Un match che può cambiare il senso della stagione per entrambe le squadre. Gli uomini di Gasperini, alla prima delle due finali in due settimane (quella contro il Bayer Leverkusen si disputerà il 22 maggio a Dublino), possono finalmente conquistare il primo trofeo dell'era Gasp. I bianconeri invece hanno la grande chance di riscattare un girone di ritorno deludente, chiudendo con una vittoria la seconda esperienza di Allegri in panchina, sempre più in bilico nonostante un altro anno di contratto.

Per la Juve sarebbe il 15° trionfo in Coppa Italia, mentre i bergamaschi l'hanno vinta una volta sola nel 1963. Allegri cerca la quinta vittoria e può diventare il recordman assoluto, staccando Eriksson e Mancini, a quota 4. Gasperini è a caccia invece del primo titolo in carriera. Sarà un remake della finale 2021, vinta per 2-1 di bianconeri, con i gol di Kulususevski, Malinovskyi e Chiesa.

Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5 alle ore 21 e in streaming su Mediaset Infinity. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Le scelte degli allenatori

Gasperini deve fare i conti con la squalifica di Scamacca: in attacco agirà da falso nove De Ketelaere, supportato da Koopmeiners e Lookman. In difesa arretra ancora de Roon insieme a Hien e Djimsiti. Pasalic fa coppia con Ederson in mezzo al campo. Sulle fasce Zappacosta e Ruggeri. In porta Carnesecchi.

Allegri rilancia Chiesa in coppia con Vlahovic. A centrocampo Nicolussi Caviglia rileva Locatelli squalificato, ai suoi lati Cambiaso nel nuovo ruolo di interno e Rabiot. Gli esterni sono McKennie e Iling Junior. In difesa recupera Danilo, con Gatti e Bremer a completare il reparto. Tra i pali il portiere di coppa Perin.

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri, Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini

JUVENTUS (3-5-2) - Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)