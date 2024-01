Coppa Italia, l'Atalanta travolge il Sassuolo. Ai quarti di finale ci sarà il Milan

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini travolge per 3-1 il Sassuolo di Alessio Dionisi grazie alla doppietta dell'ex Milan Charles De Ketelaere e al gol di Miranchuk, sempre su assist dello scatenato belga, inutile il gol di Boloca al 95' che serve solo a rendere meno amaro il finale. La Dea stacca così il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove come avversario ci sarà proprio il Diavolo di Stefano Pioli che nella serata di ieri ha vinto per 4-1 contro il Cagliari di Ranieri. Sarà dunque un remake del match di campionato vinto per 3-2 al 95' dai nerazzurri di Bergamo con un gol pazzesco di tacco di Muriel. La sfida del Gewiss Stadium è stata equilibrata ma solo nei primi 20' di gioco con l'Atalanta che fin da subito ha cercato di imporre il proprio gioco. I tre gol sono stati solo la normale conseguenza del gioco prodotto per tutta la partita dalla squara di Gasperini che è riuscito nell'impresa di rivitalizzare un giocatore come De Ketelaere che nella passata stagione tra le fila del Milan riuscì a collezionare un solo assist e nessun gol in oltre 40 presenze complessive in tutte le competizioni. Nel prossimo turn, dunque, ci sarà una bella sfida contro i rossoneri al Meazza: in palio c'è un'ambita semifinale di Coppa Italia con le due squadre che partono più o meno alla pari.

La cronaca della partita

La prima occasione della sfida è dell'Atalanta, al 5', con De Ketelaere che ben servito da Ederson viene stoppato da Ferrari a pochi passi dalla porta. Al 7' è Volpato a chiamare alla parata in angolo Musso. Al 12' angolo di Miranchuk e spizzata di testa di Scalvini, col Cragno che compie un grande intervento. Al 14' De Ketelaere non trova la porta per poco ma il gol è maturo per il belga ed arriva al minuto 24': Pasalic fa la sponda per l'ex Milan che tiene a distanza il suo marcatore e poi batte Cragno di sinistro. Il Sassuolo tenta una timida reazione con qualche tentativo velleitario dalla distanza ma non riesce praticamente mai ad impensierire Musso e si va al riposo sull'1-0 in favore dei padroni di casa.

Nella ripresa palla piazza di Miranchuk che non trova però la porta di Cragno. Al 55' ancora il russo protagonista con una traversa clamorosa colpita su assist di Holm: grande colpo di tacco da due passi che si infrange però sulla traversa. Al 56' ancora una volta Scalvini impegna il portiere neroverde mentre la risposta del Sassuolo è tutta nei piedi di Mulattieri con Musso che risponde presente. Il gol del raddoppio però è vicino e al minuto 63' arriva ancora con De Ketelaere al termine duna splendida azione di gioco: Pasalic mette dentro col sinistro per Miranchuk, che di prima intenzione appoggia splendidamente per il belga che di destro buca ancora una volta Cragno. Atalanta vicina al tris ancora con Miranchuk che al 69' trova un pronto Cragno a dirgli no. Passano due minuti e proprio il russo trova il gol del 3-0 con un bel sinistro piazzato, su assist di De Ketelaere, che non lascia scampo al portiere neroverde. Ancora Miranchuk al 78' si divora il gol del 4-0 con il suo mancino che termina fuori. Nel finale Muriel si mangia il poker mentre al 95' Boloca calcia dalla lunga distanza bucando Musso e rendendo un po' meno pesante il passivo.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini (74' Muriel), Djimsiti, Kolasinac (81' Palomino); Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (74' Koopmeiners); Miranchuk (88' Zortea), De Ketelaere (74' Scamacca). Allenatore Gian Piero Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Ruan, Viti (46' Toljan), Ferrari, Missori; Bajrami (75' Boloca), Lipani (84' Thorstvedt); Castillejo (75' Laurentié), Ceide (75' Pedersen), Volpato; Mulattieri. Allenatore Alessio Dionisi

Marcatori: 25' e 63' De Ketelaere (A), 71' Miranchuk (A)

Ammoniti: Ceide

Arbitro: Alberto Santoro (Messina)