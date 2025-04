Coppa Italia, il Milan domina e stravince: 3-0 all'Inter, cancellato il sogno "triplete"

Ascolta ora 00:00 00:00

-Articolo in aggiornamento-

Una serata felice, felicissima per i tifosi rossoneri: il Milan ha spazzato via l'Inter con un netto 3-0 volando in finale di Coppa Italia e cancellando il sogno del triplete per l'Inter. Una doppietta di Jovic alla miglior gara da quando veste la maglia rossonera e il sigillo del sempre presente Reijnders spazzano i sogni dei nerazzurri e portano il "Diavolo" in Paradiso.

Non c'è mai praticamente stata gara, in equilibrio soltanto fino all'1-0 ma alla squadra di Inzaghi non sono andate in porto un paio di occasioni da gol ma più che altro l'Inter è parsa stanca dopo i tanti impegni in campionato e Champions League.