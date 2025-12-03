Coppa Italia, il Napoli supera il Cagliari ai rigori e vola ai quarti di finale

Il Napoli supera 9-8 il Cagliari dopo i calci di rigore e si qualifica ai quarti di Coppa Italia. Primo tempo di grande autorità degli azzurri, in vantaggio al 29' con un colpo di testa di Lorenzo Lucca. Nella ripresa i cambi di Pisacane cambiano volto al match. Il pareggio del Cagliari arriva al 68' grazie a Sebastiano Esposito. Nel finale la squadra di Conte ha diverse occasioni con McTominay e Neres ma Caprile è insuperabile. Si va ai rigori sbagliano Felici e Neres. Si va ad oltranza. Dopo una sequenza interminabile. L'errore decisivo è di Luvumbo. Il Napoli passa ai quarti e aspetta la vincente di Fiorentina-Coma, in programma il 27 febbraio.

La partita

Il Napoli è in controllo del gioco sin dalle prime battute, il Cagliari fa fatica a ripartire. Gli azzurri spingono sulle corsie esterne con Politano e Spinazzola molto attivi. Al 29' si sblocca la partita. Corner corto di Politano per Vergara: cross in mezzo per Lucca, che irrompe sul secondo palo e batte Caprile. Dopo pochi minuti si vede ancora il centravanti azzurro. Stavolta calcia sull'esterno della rete da posizione defilata. Il Cagliari prova ad organizzare una reazione ma il Napoli non concede praticamente niente e chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa Napoli ancora in avanti. Al 50' Mazzocchi entra in area ma complice la pressione di Juan Rodriguez, calcia debolmente e Caprile blocca il pallone. Pisacane prova a scuotere i suoi e manda in campo Prati, Sebastiano Esposito e Borrelli. Escono Gaetano, Kilicsoy e Pavoletti. Gli ingressi risvegliano i sardi. Al 58' Prati raccoglie la sponda di Esposito e sfiora il palo da fuori. Un minuto dopo, Esposito calcia fuori da posizione defilata, senza trovare la porta. Il gol del Cagliari arriva al 68'. Borrelli controlla il pallone, McTominay nel tentativo di recuperare serve Esposito, che tutto solo davanti a Milinkovic Savic non può sbagliare.

La reazione del Napoli è furiosa. McTominay calcia da fuori area con il sinistro e sfiora la traversa. A questo punto Conte schiera l'artiglieria pesante e tiene in campo contemporaneamente Politano, Lang, Neres e Hojlund. All'87' lo scozzese si gira in area e calcia, Caprile con un grande intervento gli dice di no. Nel recupero il portiere rossoblù respinge anche il tentativo di Neres. Non c'è più tempo. Si va ai rigori.

Sequenza rigori

Obert (C) GOL

Politano (N) GOL

Borrelli (C) GOL

McTominay (N) GOL

Prati (C) GOL

Lang (N) GOL

Felici (C) TRAVERSA

Hojlund (N) GOL

Esposito (C) GOL

Neres (N) PARATO

Luperto (C) GOL

Elmas (N) GOL

Adopo (C) GOL

Milinkovic-Savic (N) GOL

Idrissi (C) GOL

Spinazzola (N) GOL

Di Pardo (C) GOL

Juan Jesus (N) GOL

Luvumbo (C) PARATO

Buongiorno (N) GOL

Il tabellino

NAPOLI (3-4-3) - Milinkovic Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (3-4-3) - Caprile; Luperto, Rodriguez, Obert; Deiola, Gaetano, Adopo, Di Pardo; Pavoletti, Kilicsoy, Luvumbo. Allenatore: Fabio Pisacane

Marcatori: Lucca (N) 29', Se.Esposito (C) 68'

Ammoniti: Luperto (C), Prati (C)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)