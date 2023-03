Cos’è la "clausola di morte" che Ronaldo fa firmare ai dipendenti

Sebbene la vita lussuosa di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, con uno stipendio faraonico da 200 milioni di euro l'anno grazie al contratto firmato con l'Al Nassr pochi mesi fa proceda a gonfie vele, il campione portoghese prima o poi si godrà la meritata "pensione" assieme alla sua famiglia nella terra natìa, il Portogallo. È proprio lì che sta cercando il personale e lo staff adatto a soddisfare le esigenze di moglie e figli con stipendi mensili molto elevati ma soprattutto con una clausola di riservatezza che saranno obbligati a osservare pena l'eventuale licenziamento.

Cos'è la "clausola di morte"

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha svelato cosa accade, da sempre, al personale assunto da CR7 che deve muoversi con circospezione tra lusso, sfarzo ma soprattutto riservatezza: è così che oltre ai contratti lavorativi farebbe firmare una specie di "contratto di morte" in cui, chi lavora da lui e per lui, si impegna a non rivelare nulla sulla vita privata del campione e di quanto accade tra quelle mura fino a 70 anni dopo la sua morte. Insomma, qualsiasi membro del suo staff passato e di quello futuro non potrà mai svelare nessun particolare di cui è a conoscenza, nemmeno all'orecchio delle persone più fidate o saranno guai.

Secondo i quotidiani spagnoli, Ronaldo si sarebbe già messo alla ricerca delle persone più fidate possibili che lo "coccolino" nella sua super villa a Quinta da Marinha, Cascais, distante circa 20 chilometri dalla capitale Lisbona. Come spiega Marca, la residenza è grande 2.720 metri quadrati con un valore stimato di 21 milioni di euro: è qui che sta cercando alcuni dipendenti tra cui lo chef al quale sarà offerto un contratto di quasi seimila euro mensili. La mega villa, la più costosa di tutto il Portogallo, è dotata di ogni comfort da mille e una notte: soltanto il garage potrà ospitare più di 20 auto, le piscine sono due (di cui una coperta), c'è ovviamente una palestra. un campo da tennis e stanze a non finire per ospitare la servitù ma anche i familiari quando di tanto in tanto andranno a trovarlo.

Ecco perché, per una residenza così esclusiva e per vivere h24 con Ronaldo, la moglie, i figli e spesso anche i parenti, l'asso portoghese si vuole cautelare in tutti i modi: ti faccio entrare in casa mia a patto di non rivelare nulla su abitudini, discussioni, cibi e la vita che conduco quando appenderò le scarpette al chiodo. Vista la tipolgia di stipendio, comunque, non dovrebbe essere un problema per i nuovi dipendenti di CR7 riuscire a mantenere per sempre la massima riservatezza, con buona pace di chi vorrà sapere indiscrezioni e gossip che, però, potrebbero costare davvero molto caro.