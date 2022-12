Cristiano Ronaldo va all'Al Nassr: ecco quanto guadagnerà

Adesso è ufficiale, Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell'Al Nassr. L'attaccante portoghese, 37 anni, dal 22 novembre scorso è senza squadra dopo la fine burrascosa del rapporto con il Manchester United e la conseguente risoluzione del contratto.

I dettagli

Dopo le anticipazioni di Cbs Sports, riprese dal sito arabo "Al Arabiya", è arrivato l'annuncio ufficiale via social del club saudita di Riyadh, con la firma da parte del campione portoghese su un contratto fino al 2025 con ingaggio da 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, dall'Arabia si vocifera infatti che CR7 vestirà i panni di ambasciatore della candidatura dell'Arabia Saudita (assieme a Egitto e Grecia) per ospitare i Mondiali del 2030: in questi 5 anni guadagnerà altri 500 milioni, che porteranno il suo ingaggio per i prossimi 7 anni all'incredibile cifra di un miliardo di euro.

L'annuncio

"Abbiamo fatto la storia. Questa firma non solo ispirerà il nostro club ad ottenere ancora più grandi successi ma anche la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future di ragazzi e ragazze ad essere la miglior versione di sè stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa, Al Nassr". Questo il messaggio via Twitter del club saudita.

Già prima dell'ufficialità, i tifosi della squadra saudita avevano preso d'assalto i negozi ufficiali del club per far stampare la divisa gialloblù con il numero 7 e il nome dell'asso portoghese. Ancora non si conosce la data del debutto di Ronaldo con la nuova squadra, che partecipa alla Saudi Premier League. Il prossimo impegno dell'Al Nassr sarà nella sera di San Silvestro in casa del Al-Khaleej. "Non vedo l'ora di scoprire un nuovo campionato di calcio in un Paese diverso" , afferma Ronaldo, citato sull'account Twitter del suo nuovo club e posando con la nuova maglia, gialla e blu, con il suo solito numero 7. Per lui è cominciata una nuova era.

Alla scoperta dell'Al Nassr

Ronaldo troverà all'Al-Nassr Rudi Garcia, ex allenatore della Roma che oggi guida la formazione araba, seconda a -2 dalla capolista Al Shabab. Fondato nel 1955 dai fratelli Hussein e Zaid Al-Jabaa, l'Al-Nassr ha vinto nella sua storia nove campionati arabi, l'ultimo nel 2019. Tra le sue file ci sono l'ex Napoli Ospina, il capitano del Camerun Vincent Aboubakar, e l'ex Bayern Luiz Gustavo.

Dopo l'acquisto del portoghese il club saudita non sembra intenzionato a fermarsi e punta ad acquistare altri campioni. L'Al Nassr vorrebbe portare a Riad anche due giocatori che hanno fatto la storia del calcio spagnolo, l'ex Real Madrid Sergio Ramos e il centrocampista del Barcellona, Sergi Busquets. Il primo, lasciato il Real, non sta godendo come sperava del trasferimento al Paris Saint Germain e alla soglia dei 37 anni potrebbe firmare un nuovo contratto insieme con l'ex compagno merengue. Per Busquets, che ha appena lasciato la maglia della Spagna, potrebbe essere il momento di salutare anche il Barcellona e tuffarsi in una nuova avventura.