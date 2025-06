"Così si superano le tempeste emotive". Cos'è il Grounding, la tecnica che ha aiutato Luis Enrique

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la netta vittoria in Champions League è diventato l'allenatore del momento: stiamo parlando di Luis Enrique, attuale tecnico del Paris Saint-Germain. Nel corso della sua docuserie No tenéis ni **** idea, trasmessa su Movistar Plus, Enrique parla di alcune tecniche da lui seguite per gestire meglio le sue afflizioni fisiche e mentali.

Uno dei segreti del tecnico che ha guidato il PSG alla vittoria sull'Inter è praticare il grounding, una tecnica terapeutica che sta diventando sempre più nota. "Faccio grounding da un anno e non ho più né allergie né raffreddore" , ha spiegato l'allenatore spagnolo. Luis Enrique ha fatto di questa pratica una filosofia di vita, che lo aiuta a riconnettersi con il mondo. Grazie a ciò avrebbe già rimediato ad alcuni problemi di carattere fisico, come allergie e raffreddore, oltre che psicologico.

Ma di cosa si tratta? Il grounding, o radicamento, è una pratica che aiuta la persona a riconnettersi con il proprio io, e con l'anima. Si impara a focalizzarsi sul presente, allontanando ogni fonte di ansia o di stress. Il termine è indicativo: significa "radicarsi", riconnettersi alla terra, come fa un albero. Fu Alexander Lowen ha ideare questo metodo, oggi assai conosciuto e seguito. Pare che aiuti contro l'insonnia, e contro gli attacchi di panico. Tutto consiste nel restare a piedi nudi in posizione eretta, e ad occhi chiusi. Si cerca di mantenere un respiro lento e calmo, e si prova a focalizzare l'attenzione sul suolo, dove teniamo piantati i piedi. Ad alcuni aiuta immaginare delle radici che si allungano nel terreno, partendo da noi. In questo modo, pian piano, si raggiunge uno stato di rilassamento. Sono sufficienti 10 minuti al giorno, a patto però che l'esercizio venga svolto in un luogo silenzioso e tranquillo.

Luis Enrique ne dà prova mentre cammina scalzo per il centro sportivo del Paris Saint-Germain, incurante della pioggia. Così il tecnico riesce "a staccare", a rilassarsi, e a prepararsi per le nuove sfide.

Sul grounding ci sono diversi pareri. C'è chi dice che il contatto fra piedi nudi e terra consenta l'assorbimento degli elettroni liberi dispersi nel suolo, considerati degli antiossidanti naturali. Inoltre "camminare su superfici morbide e irregolari genera una maggiore attivazione muscolare, una tonificazione generale e un miglior funzionamento dei tendini" , ha affermato Manel Pérez Quiros, presidente del Collegio Ufficiale dei Podologi della Catalogna.

La dottoressadell'IPSICO afferma che questa tecnica aiuta ad affrontare i traumi. Viene infatti regolata l'attivazione emotiva legata a quei fattori che generano disturbi e malesseri di natura psicologica.