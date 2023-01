Cosa ha detto Zaniolo all'arbitro. Ma è stato graziato...

Nicolò Zaniolo nella bufera dopo Roma-Genoa. Il centrocampista giallorosso fa ancora parlare di sé ma non per le prodezze in campo. Durante la partita di Coppa Italia, già nervoso a fine primo tempo tanto da strapparsi la maglietta, è stato ripreso dalle telecamere di Sportmediaset mentre stava discutendo con la terna arbitrale prima di tornare in campo.

L'interpretazione molto all'inglese dell'arbitro Feliciano non stava piacendo per niente al talento romanista, più di tutto il duello senza esclusioni di colpi con il difensore genoano Dragusin. A un certo punto si sente chiaramente, in diretta tv, il labiale di Zaniolo: "Era fallo quello, p**** ***". I commentatori, in imbarazzo, tentano di fare finta di nulla e spostare l’attenzione. Ma la bestemmia di Zaniolo si è sentita chiaramente e infatti già pochi minuti dopo comincia a rimbalzare sui social network, dove impazza l'hashtag con il nome di Zaniolo peraltro fischiato dall'Olimpico ieri sera.

Nonostante tutto, non è arrivata nessuna sanzione per Zaniolo da parte del Giudice sportivo. Così il giocatore sarà a disposizione per la sfida dei quarti di finale. A meno che non intervenga la Procura federale, che sta verificando le immagini.

La polemica di Mourinho

A fine partita in conferenza stampa, José Mourinho è intervenuto a favore di Zaniolo censurando i fischi che gli erano stati rivolti nel corso dell'incontro. "Capita di giocare bene o meno bene, ma quando un giocatore dà tutto quello che ha per me va bene così. Per questo dico che sono dispiaciuto per i fischi a Zaniolo".

Il tecnico se l'è presa con l'ex difensore giallorosso Vincent Candela, che aveva criticato Zaniolo per la prestazione nella sfida di San Siro contro il Milan. "Se vieni stipendiato dalla Roma non puoi dire certe cose. Mi spiace solo che la mia società non ha la forza e la personalità per andare dritta su queste situazioni".

Immediata la risposta dell'ex Roma, che spegne ogni polemica dopo le parole a caldo di ieri sera del portoghese. "Non credo e non penso che la gente abbia fischiato Niccolò per le mie dichiarazioni - fa sapere Candela sui social - Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa che a volte, quando me lo chiedono, posso dire la mia sulla Roma, però sempre con grande rispetto e amore per società, squadra, allenatore e popolo romanista. Non volevo fare polemica, non mi appartiene. Un abbraccio a tutti e sempre forza Roma".

Decine i messaggi di apprezzamento, migliaia i "like" compreso quello di Daniele De Rossi. Anche su Instagram l'ex presidentessa Rosella Sensi ha manifestato la sua solidarietà a Candela. Insomma la polemica non è ancora finita.