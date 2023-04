Crisi Inter, Marotta richiama la psicologa della Goggia

A poche ore dall’incrocio di andata in Coppa Italia contro la rivale di sempre, l’ex dirigente bianconero Beppe Marotta ha deciso di giocarsi il tutto per tutto per rispondere alla crisi che mette a rischio l’intera stagione dell’Inter. Per recuperare in vista di un aprile di fuoco, il dirigente nerazzurro avrebbe deciso di rivolgersi ancora ad una psicologa dello sport, la stessa professionista che, dopo aver aiutato la sciatrice Sofia Goggia, aveva lavorato con l’Inter ai tempi della cavalcata vittoriosa di Antonio Conte. Una mossa disperata, visto che si scenderà in campo tra poche ore? Ma il supporto potrebbe essere utile anche per le prossime sfide, a partire dalla partita con il Benfica in Champions.

Torna la psicologa di Conte

L’Inter vista in campo sabato sera a San Siro sembrava davvero uscita dal campo a testa bassa, non solo per l’impatto in termini di classifica, ma per il morale di una rosa spesso colpevole di preoccupanti alti e bassi. A parte la mistica della “pazza Inter”, come definire diversamente una squadra capace di liberarsi del Barcellona in Champions e poi perdere contro provinciali come Spezia ed Empoli? Ora che tempo per recuperare ve n’è sempre meno e che, già a partire dall’andata contro il Benfica, la stagione dell’Inter è in gioco, a preoccupare piuttosto è lo stato d’animo dei giocatori di Inzaghi.

Dopo il crollo con la Fiorentina, invece di ritiri punitivi o altre misure del genere, la società ha preferito affidare la propria risposta a Marotta, che ha deciso di interpellare Lucia Bocchi, già capace in passato di riportare sulla retta via la rosa, specialmente in vista di partite determinanti. La psicologa è certo esperta ma resta da vedere se sarà in grado di recuperare una squadra che, almeno dal punto di vista mentale, era sembrata parecchio scarica.

Sull'orlo di una crisi di nervi

Secondo quanto riportato da La Repubblica, nella mattina di martedì, prima di partire verso Torino, il gruppo si sarebbe recato nell’ufficio della psicologa, parlando per circa un’ora. La Bocchi, che aveva aiutato Sofia Goggia a superare alcuni momenti molto complicati della sua carriera, torna a lavorare con l’Inter dopo quasi due anni ma da ora sarà a disposizione di Lautaro e compagni. Se i tifosi possono pregare che il suo aiuto riuscirà ad evitare errori marchiani come il gol a porta vuota sbagliato da Romelu Lukaku, è probabile che ci voglia qualche tempo prima di iniziare a vedere risultati concreti. Non è la prima volta che Marotta si affida a specialisti del settore: quando era alla Juventus, chiamò lo psicoterapeuta Giuseppe Vercelli, arrivando a farlo sedere sulla seconda panchina durante le partite. D’altro canto, con il mercato chiuso non è che si potesse inventarsi chissà che cosa.

A confermare i problemi mentali dell’Inter era stato proprio uno degli imputati, il terzino Robin Gosens, laureato in Psicologia. La sua diagnosi? “Non sappiamo fare un reset mentale prima dei match. Senza testa le gambe non vanno”. Una riflessione che è allo stesso tempo profonda e molto banale ma che, almeno a giudicare dalle mosse di Marotta, è in linea con il pensiero del club milanese. Basterà a restituire un minimo di serenità già da stasera, quando all’Allianz Stadium la Beneamata si giocherà la finale di Coppa Italia contro la Juventus? La speranza è l’ultima a morire ma, francamente, se fossi in voi, non ci scommetterei neanche un centesimo.