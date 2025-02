Crisi Juve, ora fuori i nomi

Ascolta ora 00:00 00:00

Fuori i nomi. Thiago Motta si vergogna per l’atteggiamento della squadra e di chi pretende senza dare. Ho ascoltato in tivvù e letto su vari fogli,molti don Abbondio limitarsi a non dire, a non individuare i responsabili di tale disfatta, di un fallimento ripetuto, tra supercoppa, champions league e coppa Italia. Ecco la lista: John Elkann che ha scelto i nuovi dirigenti anche se l’azionista di riferimento del club ha altre priorità da affrontare, imprenditoriali e personali. Gianluca Ferrero, presidente, nominato per vicinanza famigliare agli Agnelli, figura nota per la sua esperienza in campo fiscale, nulla nel mondo calcistico.

Maurizio Scanavino, amministratore delegato, un altro componente scelto per amicizia con l’azionista di cui sopra, assolutamente privo di qualunque perizia calcistica epperò convinto di esserne a conoscenza quasi in esclusiva all’interno del gruppo e comunque totalmente estraneo alla storia e alla tradizione della Juventus; Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva, con un passato promettente tra Carpi e Napoli ma vittima del proprio tifo bianconero e di una spropositata arroganza; Francesco Calvo, secondo l’organigramma Managing Director Revenue & Institutional Relations, in pratica colui il quale avrebbe dovuto reperire sul mercato sponsor e quattrini ma un mistero buffo, niente sponsor e quattrini in linea; Giorgio Chiellini head of international relations, l’unico juventino di personalità e storia e per questo tenuto ai margini.

Il quadro è completo, nessuno di questi ha avuto il coraggio e il pudore di presentarsi dopo le sconfitte ed eliminazioni dai due tornei nei quali la squadra era impegnata.

Lo avevano fatto Andrea Agnelli, Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Giampiero Boniperti, Gianni Agnelli, Umberto Agnelli. In breve: la JUVENTUS. Il resto, la realtà odierna, è fuffa, è vergogna, un calcio alla storia e al rispetto del popolo bianconero.