Cristiano junior snobba il padre davanti a tutti, CR7 lo richiama: "Vieni a salutarmi"

Durante il prepartita del match di Saudi Professional League fra Al Nassr e Al Fateh, terminata poi 2-1 per i padroni di casa, è Cristiano Ronaldo a tenere banco ma non per le sue performance sportive quanto per un siparietto avvenuto col figlio prima dell’inizio del match. Poco prima del fischio d’inizio, infatti, l’under 13 del club di proprietà del Pif – Public Investment Fund, fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ndr – ha sfilato sul terreno di gioco fra gli applausi della prima squadra per la vittoria del torneo di categoria. Ad attenderli, fra gli altri, proprio CR7 che, però non ha potuto congratularsi col figlio in quanto, al momento del transito, Cristiano junior ha letteralmente snobbato il padre.

La sequenza delle immagini video non lascia spazio a fraintendimenti: CR7 junior non si accoda al resto dei compagni, rallentando il passo e facendosi superare. A qual punto indugia per qualche istante, non passa davanti al padre che lo stava attendendo per congratularsi con lui, passa di lato e lo evita, affiancandosi ai compagni ma tenendosi sempre a debita distanza.

Il contatto fra i due però arriva lo stesso ma non è fisico, bensì visivo. L’espressione del campione portoghese è infastidita e al momento dell’incrocio di sguardi che Cristiano senior ha una reazione che è diventata subito virale. Il labiale del cinque volte pallone d’oro è chiaro: “Ehi ragazzo, vieni qui e dai un bacio a tuo padre”, il tutto corredato da uno sguardo fulmineo. A quel punto si concretizza l’inimmaginabile. Nonostante l’invito paterno, Cristiano junior non accoglie l’invito del padre, tirando dritto per la sua strada, limitandosi solamente a rimettersi in riga e a raggiungere gli altri compagni di squadra ma solo al fine di posare con i tifosi presenti allo stadio per celebrare il successo nel campionato under 13.

Una scelta che non è passata inosservata e che, attraverso i social, è divenuta subito virale. Fra chi parla di imbarazzo e chi di maleducazione, vi è anche chi ha provato, nei limiti del possibile, a “giustificare” Cristiano junior che, magari, vuole solo smarcarsi dalla figura paterna particolarmente ingombrante. Verrebbe da chiedersi cosa passasse per la testa di un ragazzino dopo essere stato redarguito dal padre, sia nel momento in cui ha deciso di violare il cerimoniale, sia nel rifiuto di salutarlo dopo essere stato richiamato.