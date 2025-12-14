Cristiano Ronaldo diventa anche attore: ecco cosa farà

È senz'altro ancora lui il calciatore più famoso al mondo ma più che per le sue prestazioni sul campo, che rimangono sempre di alto livello, presto si potrebbe parlare di Cristiano Ronaldo anche ben al di fuori del rettangolo verde nel ruolo di attore cucito apposta per lui.

L'indizio di Vin Diesel

A ricevere già oltre due milioni di reazioni e quasi 14mila commenti è l'attore e regista americano Vin Diesel con un post pubblicato sul proprio account Instagram: lui e CR7 appaiono sorridenti e con il pollice verso l'alto in segno di "ok" ma è soprattutto il commento pubblicato ad aver già scatenato le fantasie dei follower. " Tutti mi hanno chiesto se sarebbe entrato a far parte della mitologia di Fast ( Fast & Furious, ndr ). Devo dirvelo, lui è uno che fa sul serio. Abbiamo scritto un ruolo per lui ...".

Un nuovo ruolo per Ronaldo

Per uno degli attaccanti più prolifici della storica del calcio si tratterebbe (condizionale d'obbligo) dell'esordio assoluto nel mondo hollywoodiano in una saga amatissima facendo parte dell'undicesimo capitolo in uscita nel 2026. È chiaro che l'eventuale presenza di Ronaldo in Fast&Furious fa salire ancor di più l'attesa attorno alla serie cinematografica.

Chissà se la sua partecipazione possa spalancargli le porte per un futuro in questo nuovo mondo quando deciderà di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Certamente, Ronaldo ha intenzione per il momento di continuare a giocare a pallone per infrangere altri incredibili record come il suo sesto Mondiale di calcio con la maglia del Portogallo nel 2026, qualcosa che non è mai riuscita a nessun altro calciatore fino ad oggi.

Di certo, però, a 40 anni sa che sarà l'ultima partecipazione ai Mondiali e "avvicina" il ritorno anche dal mondo del calcio. " Mi sto godendo il momento e non penso ad altro e quando ho detto che presto arriverà il mio ritiro, il mio presto significa nei prossimi 10 anni - ha spiegato recentemente in una intervista - e invece la gente pensa che parlo di pochi mesi. Siamo onesti: quando dico presto, significa probabilmente che giocherò ancora uno o due anni.

Quando si arriva a una certa età tutto passa velocemente, ho 40 anni ma continuo a fare gol, a divertirmi e a godermi tutto. Voglio continuare così, fisicamente sto bene e anche con il Portogallo faccio gol e aiuto la mia Nazionale. Io voglio vincere ancora, la mia vita è questa".