Crans-Montana, identificati 3 morti italiani: sono Emanuele Galeppini, Achille Barosi e Giovanni Tamburi

È stata ufficialmente identificata tramite Dna la prima vittima italiana: è Giovanni Tamburi, 16enne bolognese del liceo Righi, che figurava nell'elenco dei dispersi. La mamma aveva lanciato un appello nelle ore immediatamente successive, diffondendo una sua foto nella speranza che qualcuno lo riconoscesse, che venisse trovato in uno degli ospedali che hanno accolto i feriti senza nome. Ma le ore che passavano facevano affievolire quella speranza, fino alla notizia peggiore per un genitore, quella più drammatica, che nessuno vorrebbe mai ricevere: Giovanni è tra le vittime accertate. " Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina ", aveva detto la mamma nelle ore precedenti, dando quello che sarebbe potuto essere un indizio utile per il suo riconoscimento.

Giovanni non ce l'ha fatta a uscire da quell'inferno di fiamme e fumo, un amico nella fuga ha detto di averlo perso di vista e da quel momento nessuno lo ha più visto. Un momento di preghiera si terrà domani alle 18 nella chiesa di Sant'Isaia, proposto dal sacerdote che fino allo scorso anno era insegnate di Religione di Tamburi alle scuole superiori. Il bilancio delle vittime accertate si avvicina a 10 e cresce di ora in ora man mano che arrivano i test del Dna: ci sono diverse squadre che stanno lavorando all'identificazione genetica, uno modo certo per riconoscere quei corpi martoriati dal calore e dalle fiamme. Ci sono anche gli esperti italiani, insieme a quelli svizzeri e a quelli israeliani, per terminare il lavoro nel più breve tempo possibile e dare risposte ai genitori disperati in attesa di notizie.