Cristiano Ronaldo, rinnovo contrattuale a cifre folli: quanto incasserà al giorno il portoghese

Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo, anzi: con nuovi obiettivi da raggiungere e record da ritoccare, l'attaccante portoghese ha trovato l'intesa con l'Al-Nassr per proseguire la sua esperienza in Arabia Saudita presumibilmente addirittura fino agli Europei del 2028, quando avrà spento 42 candeline.

Cr7 è già uno degli sportivi più pagati al mondo, e non solo per l'ingaggio nella Saudi Pro League ma anche grazie ai proventi derivanti dai contratti con gli sponsor e dagli investimenti fatti nel corso degli anni: eppure, ciò nonostante, è pronto a mettere nero su bianco su un accordo che lo porterà a incassare per i prossimi due anni ben 400 milioni di euro, cioè quasi il doppio di quanto già guadagna attualmente.

Andando ad analizzare nel dettaglio la cifra da capogiro per comprenderne l'entità, si può in sostanza dire che Ronaldo intascherà 5 euro ogni secondo, 264 euro ogni minuto e circa 15mila euro all'ora, ovvero quasi mezzo milione di euro al giorno, staccando tutti gli altri calciatori che neppure si possono avvicinare a cifre del genere.

Un nuovo biennio in maglia gialloblu per Cr7, dunque, con vista direttamente su Euro 2028, dove conta di arrivare ancora una volta da protagonista con la maglia del Portogallo, a cui non ha assolutamente intenzione di dire addio, come capita solitamente ai calciatori quando si avvicinano a fine carriera: con 136 reti, un numero da ritoccare ulteriormente verso l'alto, Ronaldo è infatti non solo il recordman della nazionale del suo Paese, ma in assoluto il giocatore che ha siglato più reti in nazionale nella storia del calcio. In mezzo anche i mondiali 2026, altra prestigiosa competizione da onorare col massimo impegno e con gol pesanti. Nel mirino anche il record dei 1000 gol in carriera, che potrebbe raggiungere proprio nei due anni di contratto sul quale è pronto ad apporre la propria firma.

Si aggiunga a ciò che l'Al-Nassr ha intenzione di costruire proprio attorno a lui una formazione ancora più competitiva per contrastare il dominio degli storici rivali dell'Al-Ittihad e dell'Al-Hilal, grazie anche al

prezioso contributo di Fernando Hierro come nuovo direttore sportivo. Insomma, denaro, ambizioni e nuovi record da infrangere, ecco perché Cristiano Ronaldo è deciso ad allontanare ancora una volta l'addio al mondo del calcio.