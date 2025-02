Cristiano Ronaldo schiuma di rabbia: cosa ha fatto in campo

Ascolta ora 00:00 00:00

A Cristiano Ronaldo non piace mai perdere e non è una novita. La stella portoghese si è reso protagonista di una reazione particolare nel finale dell'ultima partita dell'Al Nassr. La squadra allenata da Stefano Pioli ha perso un match importante contro l'Al Ettifaq e lo ha fatto con un gol nel finale di Wijnaldum. Un 3-2 casalingo che ora ha messo a rischio anche l'accesso alla prossima Champions asiatica (si qualificano le prime tre della classifica), ma a far parlare è stato quanto fatto dal campione di Funchal.

Per capire cosa è successo, facciamo un un passo indietro. L'Al Ettifaq ha segnato il gol del 3-2 e qualche secondo dopo, in mezzo al campo, Duran (giocatore dell'Al Nassr) dà un buffetto leggero all'avversario che ovviamente si accascia a terra. L'arbitro ha visto tutto e ha estratto il rosso. A quel punto il portoghese è andato a lamentarsi con il direttore di gara per quanto successo, lamentandosi per l'espulsione ed evidenziando che l'avversario avesse esagerato, simulando un po' troppo.

Y ahora tarjeta roja para Jhon Durán. pic.twitter.com/d5tbcyo8TF — MT2 (@madrid_total2) February 21, 2025

Ma non finisce qui. L'ex numero sette della Juventus ha scagliato il pallone verso le tribune con veemenza e rabbia, poi è andato con fare minaccioso verso il quarto uomo chiedendo spiegazioni e mimando, a più riprese, la simulazione dell'avversario. Lo svantaggio, a pochi minuti dal termine, ha sicuramente influito nell'arrabbiatura di CR7. Alla fine, però, la partita è proseguita ma il punteggio non è cambiato e ora per l'Al Nassr la corsa per la Champions si fa più complicato. A Ronaldo resta lo sconforto per la sconfitta, ma di sicuro saprà come consolarsi.

Cristiano Ronaldo todo puto por la expulsión de Jhon Durán pic.twitter.com/2QCRQjEbe1 — The League (@LeagueOfi) February 21, 2025

Secondo fonti vicino al club, il fuoriclasse portoghese ha concordato di estendere il suo contratto di una stagione fino a giugno 2026. L'accordo potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, con un'entrata da 200 milioni di euro per il giocatore. Poi è già pronto il ruolo di ambasciatore dell’Arabia Saudita in vista dei Mondiali del 2034, organizzati dal paese arabo.

Cristiano Ronaldo was left FUMING after Jhon Duran received a bizarre red card pic.twitter.com/hmejr0JvRV — Mail Sport (@MailSport) February 21, 2025

CR7 aveva firmato un accordo di due anni e mezzo con l'Al Nassr alla fine di dicembre 2022, dopo la Coppa del Mondo in Qatar, diventando il primo grande nome del calcio a unirsi al campionato saudita. Ha collezionato 90 presenze con l'Al Nassr, segnando 82 gol e fornendo 19 assist.

Secondo la classifica stilata da Forbes, nel 2023 è stato l'atleta più pagato al mondo con, di cui 46 in stipendi. L'estate scorsa, il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro ha espresso il desiderio di concludere la sua carriera all'Al-Nassr. Un desiderio, vicino a diventare realtà.