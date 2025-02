Dall'Inter alla Roma: il last minute regala sorprese

Ascolta ora 00:00 00:00

Il last minute regala sorprese alle due di testa, l’Inter agguanta il derby all’ultimo tiro con un difensore, De Vrji, la Roma frena il Napoli con il gol di Angelino diminutivo di un terzino con il cuore grande, risultati che non muovo la classifica di chi corre verso lo scudetto, considerato il pari dell’Atalanta nell’anticipo contro il Torino. Derby bello, Milan voglioso ma quando Conceiçao ha tolto tutti e tre gli attaccanti si è capito che i rossoneri preferivano chiudersi e speculare sul vantaggio, nonostante gli avvisi di pericolo dei tre pali colpiti dall’Inter. Pari comunque equo, Inzaghi pensa al recupero con la Fiorentina di giovedì, il Milan alla coppa Italia di mercoledì contro la Roma che ha ripreso una partita rinunciataria.

Alle spalle delle pretendenti si è svegliata la Juventus che ha rischiato la beffa per il gol iniziale del pupillo di Allegri, l’ex De Sciglio, poi Kolo Muani ha ribaltato il risultato e la partita ha preso un’altra velocità e un’altra storia, positivo Veiga al debutto, gol anche di Vlahovic con la complicità del portiere dell’Empoli, tre punti di vitamine per Motta che continua nei suoi esperimenti e venerdì trasferta a Como prima di affrontare il play off contro il Psv.

A proposito di olandesi, Koopmeiners secondo usi e costumi anonimi, Rejnders sopra tutti, due centrocampisti di quotazione diversa e di rendimento opposto, il Milan con Gimenez tornerà a viaggiare più seriamente ma resta staccato dalla zona champions dove Lazio, Bologna e Fiorentiona dimostrano strane voglie. Da segnalare nella Premier League la disfatta del City contro l’Arsenal 5 a 1 per i “gunners” e Haaland preso in giro dal primo all’ultimo minuto.