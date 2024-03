"Dani Alves si è suicidato in carcere", ma è una fake-news. La rabbia del fratello

Sono stati momenti di forte apprensione per le sorti di Dani Alves nella giornata di ieri, sabato 9 marzo. Stava infatti circolando la notizia, poi risultata falsa, del suicidio dell'ex calciatore brasiliano, recluso dietro le sbarre del carcere di Barcellona. A smentire la fake-news è stato il fratello dell'ex difensore, che si è lasciato andare a un lungo sfogo contro gli hater.

La notizia choc

La notizia del suicidio di Dani Alves aveva cominciato a circolare sui principali social network nel pomeriggio, tanto che in molti stavano iniziando a preoccuparsi seriamente per l'ex calciatore. Alves si trova attualmente recluso dietro le sbarre del penitenziario Brians 2 di Barcellona. La sentenza nei suoi confronti è stata emessa lo scorso 22 febbraio. Il giudice del tribunale di Barcellona ha condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale. Una condanna che ha inciso fortemente sulla psiche di Alves, tanto che da alcune settimane era stato effettivamente attivato un protocollo anti-suicidio per tutelare il detenuto.

Alla fine, tuttavia, la notizia della morte dell'ex calciatore all'interno del carcere è risultata falsa. Ney Alves, fratello dell'ex difensore, ha pubblicato un lungo video-sfogo su Instagram in cui ha smentito la fake-news e si è scagliato contro gli hater. "Quanta crudeltà ha l'essere umano" , ha commentato Ney Alves. " Lo avete già condannato per le parole di una donna entrata in un bagno maschile per fare cosa solo lei lo sa. È già stato condannato. Non è sufficiente? È in prigione. Ora, la follia è che ne volete la morte. Volete vedere mio fratello morto. Ma quanta crudeltà è questa? Mio padre ha più di 70 anni. Mia madre ne ha più di 60. Non avete una famiglia, vero? Queste pagine che continuano a diffondere queste cose. Che Dio abbia misericordia di voi ", ha aggiunto con amarezza.

Sempre nella giornata di ieri, l'addetto stampa di Dani Alves ha provveduto a contattare la radio di Belo Horizonte per dare un'ufficiale smentita e annunciare una più che doverosa azione legale.

La vicenda giudiziaria

Dani Alves è recluso nel carcere Can Brians 2 di Barcellona dallo scorso 20 gennaio 2023. Ha già quindi scontato un anno della condanna. La vicenda che lo ha portato alla sentenza risale alla notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022. In quelle ore, secondo l'accusa, l'ex calciatore avrebbe violentato una ragazza di 23 anni all'interno dei bagni della discoteca Sutton di Barcellona.

Oltre ai 4 anni e 6 mesi di reclusione, Alves dovrà riconoscere alla vittima un risarcimento di 150mila euro.