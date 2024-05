Serie B, Diakité manda il Palermo in semifinale playoff, Samp battuta 2-0

Il Palermo batte 2-0 la Sampdoria nel primo dei due match validi per il turno preliminare dei playoff di Serie B e raggiunge in semifinale il Venezia. Gli uomini di Mignani giocano una partita perfetta e rendono praticamente inoffensivi quelli di Pirlo che, dopo una lunga cavalcata, si arrendono al primo turno degli spareggi promozione. I rosanero, grazie ad una doppietta di Diakité, trovano la prima vittoria in casa con l'ex Bari in panchina e tengono vivi, dopo un campionato altalenante, le speranze di promozione in Serie A.

Primo tempo

Parte subito forte il Palermo che all’8’ va vicino al vantaggio con Insigne. Brunori trova Soleri a centro area che a sua volta serve Insigne che tutto solo calcia di piatto manda clamorosamente sull'esterno della rete.

Ancora padroni di casa pericolosi al 34’ dopo che la Samp si è fatta vedere davvero poco in avanti: Soleri stacca imperiosamente in area su un bel cross di Brunori, Stankovic salva il risultato e mantiene imbattuta la porta.

La terza volta è quella buona per i rosanero che passano con Diakité. Minuto 43’, Brunori riceve sugli sviluppi di un corner e crossa in mezzo, dove alle spalle di Segre che non ci arriva per un soffio, sbuca Diakité che sblocca il risultato e fa esplodere il “Barbera” con una bella conclusione.

Secondo tempo

Riparte fortissimo il Palermo che al 47’ trova il raddoppio sempre con Diakité. Cross dalla sinistra di Lund, il francese prende il tempo a centrali della Samp e con il piatto sotto porta trafigge Stankovic, qualificazione alle semifinali ipotecata per Mignani.

Appena tre minuti più tardi Ranocchia rischia di calare il tris: l'ex Juve dopo aver rubato palla sulla trequarti si libera della marcatura e dal limite prova un tiro a giro che sfiora il palo alla destra di Stankovic, rosanero in pieno controllo del match contro una Samp mai pericolosa.

Ospiti vicini al gol che riaprirebbe la sfida con Ghilardi quando siamo al 64'. Desplanches esce a vuoto, la palla finisce all'ex Mantova che incredibilmente da due passi spara alto sopra la traversa. Brivido per gli uomini di Mignani che fino ad ora non avevano rischiato nulla.

Brunori vicinissimo alla rete al 76': l'ex Juve salta secco Gonzalez con un tunnel, entra in area e prova a spiazzare Stankovic, il portiere blucerchiato però è reattivo e col piede destro salva i suoi mantenendo aperta una speranza di qualificazione.

Di Francesco trova il 3-0 ma Colombo annulla per fuorigioco. Minuto 82', l'ex Lecce va in gol su un bellissimo lancio dell'altro neo entrato Henderson ma la sua posizione di partenza è oltre l'ultimo uomo doriano e si rimane, dunque, sul doppio vantaggio per i padroni di casa.

Il tabellino

PALERMO (3-4-1-2): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni (20’ Marconi); Diakité, Ranocchia (78' Henderson), Segre, Lund; Insigne (65' Gomes); Brunori (78' Mancuso), Soleri (77' Di Francesco).

: Michele Mignani: Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli (55' Stojanovic), Yepes, Ricci (75' Kasami), Giordano (55' Barreca); Esposito, Borini; De Luca.: Andrea Pirlo: 43’ e 47' Diakité (P): Depaoli (S), Desplanches (P), Stojanovic (S), Lund (P)Espulsi:: Andrea Colombo (Como)