Tra Djoko-Inter e la Sinner-Juventus, la Signora si prende Carlos Alcaraz

Tra i due litiganti il terzo gode, è proprio il caso di dirlo. Né Sinner nè Djokovic, alla fine questa Juventus si rispecchierà in Carlos Alcaraz. Ebbene sì: il nuovo acquisto dei bianconeri per il centrocampo è omonimo del campione spagnolo di tennis. Una casualità, anche se il suo arrivo a pochi giorni di distanza dal parallelismo tennistico fatto da Max Allegri per fotografare il duello scudetto tra bianconeri e nerazzurri, sembra quasi beffardo. Certamente farà sorridere e perché no magari regalerà nuovi spunti nel duello dialettico a distanza sull’asse Milano-Torino.

Scherzi a parte: la Juve si assicura un giovane di indubbio talento. Operazione in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 41. Cifre importanti che testimoniano come gli inglesi del Southampton credano tanto nell’argentino. La sensazione però è che la Juve punterà - in caso di esplosione di Charly - a ridiscutere a fine stagione le cifre relative all’opzione di acquisto. Ci sarà tempo e modo per riparlarne. Torniamo alla stretta attualità. Il classe 2002 ha già sostenuto ieri le visite mediche a Londra ed è atteso oggi in Italia per firmare il contratto con la Vecchia Signora.

Max Allegri avrebbe preferito un elemento più esperto e che già conoscesse il calcio italiano: per questo Giuntoli lunedì sera aveva provato a prendere Bonaventura dalla Fiorentina, ma Commisso ha fatto muro. Niente da fare e così ha ripiegato su un suo vecchio pallino, visto che l’aveva già provato a prendere l’anno scorso quando stava al Napoli. Nei prossimi giorni invece i dirigenti bianconeri proveranno a bloccare Felipe Anderson (in scadenza con la Lazio) a parametro zero per l’estate. Lavori in corso sul fronte rinnovo di Rabiot: la Juve offrirà al francese un nuovo accordo fino al 2027 per provare a blindarlo. Intanto occhio sempre a Koopmeiners (Atalanta) che resta il grande sogno della Vecchia Signora per la prossima stagione. E l’Inter? I nerazzurri vivranno da spettatori queste ultime ore di calciomercato (stop alle trattative previsto per oggi alle ore 20).

Ceduto Sensi al Leicester per 2,5 milioni; mentre per l’estate a parametro zero sono già stati prenotati Taremi (accordo fino al 2027 con ingaggio da 3,5 milioni a stagione) e Zielinski (pronto un triennale con opzione per il quarto anno da 4,5 milioni annui). Il colpo del giorno lo firma invece la Roma che prende Baldanzi dall’Empoli per 15 milioni. Operazione in prestito (18 mesi) con obbligo di riscatto.

Contratto fino al 2028 per il fantasista. Infine la Fiorentina dopo l’arrivo di Belotti (in prestito dalla Roma) ci prova per Gudmundsson (Genoa chiede 30 milioni per cederlo).