Calciomercato, Kean - Osimenh, che intrigo: il Napoli piazza il colpo

Kean - Osimhen, l'intrigo è servito

Una nuova potenziale trattativa scuote il calciomercato, muovendo due giganti del fronte offensivo. Il Napoli sta tentando da giorni di concludere il colpo Darwin Nunez, ma la situazione si stra protraendo eccessivamente. Allo stesso tempo, il profilo di Lorenzo Lucca non sembra al pari di quello dell'attaccante uruguagio. Ecco allora che si starebbe profilando una nuova clamorosa pista: De Laurentiis starebbe pensando di pagare la clausola da 52 milioni per ingaggiare Moise Kean dalla Fiorentina. Una manovra che, contemporaneamente, spingerebbe Viktor Osimhen verso la Juventus, una tra le pretendenti più accreditate.

Juve, c'è il sì di Jadon Sancho

La Juventus ha incassato il sì di Jadon Sancho. Dopo l'ultima annata al Chelsea, il giocatore non vuole tornare al Manchester United, dove non si sente sufficientemente apprezzato. Ecco perché la Signora si trova adesso con una trattativa ben incanalata. Lo scoglio maggiore? L'ingaggio da 10 milioni di euro che il giocatore attualmente percepisce, ma che sarebbe disposto a ridursi pur di sbarcare a Torino.

Inter, Ter Stegen nel mirino

Marc-André Ter Stegen è in totta con il Barcellona. Il portiere tedesco, 33 anni, non ha per nulla gradito l'acquisto di Joan Garcia dall'Espanyol e di certo non accetterà mai di fare il terzo, dopo essere stato a lungo titolare. Una situazione che, come sostiene la stampa spagnola, potrebbe presto spingerlo altrove con una rescissione del contratto. Il che pare profilare una buona occasione per l'Inter, visto che Sommer ha 36 anni. Da sciogliere tuttavia il nodo ingaggio, perché il tedesco guadagna molto di più.

Morata al Como, accordo totale

Alvaro Morata diventerà quasi sicuramente un nuovo giocatore del Como. L'accordo tra l'attaccante spagnolo e il club è totale e ora si tratta soltanto di limare i dettagli con il Milan, proprietario del cartellino, che a sua volta deve chiudere il prestito al Galatasaray. Dopodiché il classe '92 potrà trasferirsi da Fabregas per 10 milioni.

Il Lecce vuole il figlio di Recoba

Il Lecce di Di Francesco piomba sul figlio di Alvaro

, Jeremia. Mancino come il padre, 21 anni, nell'ultima stagione al Nacional Montevideo ha segnato 5 gol in 27 partite. Per prenderlo servono 3,5 milioni di euro. Corvino ci sta pensando seriamente.