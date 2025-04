Doccia fredda per l'Inter: si ferma Thuram

Ascolta ora 00:00 00:00

L'entusiasmo per il passaggio in semifinale, dopo aver eliminato il Bayern, è già un ricordo. L'Inter ora deve fare i conti con una doccia fredda imprevista che potrebbe avere gravi ripercussioni. Si è fermato, per infortunio, Marcus Thuram. Salterà di sicuro la sfida con il Bologna e il derby di Coppa Italia contro il Milan.

L’attaccante francese stamani si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali, che hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. "La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno", spiega il club nerazzurro in una nota. Thuram potrebbe rientrare tra la gara con la Roma e l’andata della semifinale di Champions League col Barcellona.

Ma questa seconda opzione sembra la più probabile.

Per il tipo di giocatore che è Marcus e per come sta giocando quest'anno è un colpo durissimo per Mister Inzaghi. La speranza è che possa recuperare al meglio stando fuori dal campo lo stretto necessario.