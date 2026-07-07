Un docufilm su Boniperti tra le novità in programma su Sky Sport



«L’estate è il simbolo della “Casa dello Sport”: è il periodo dell’anno in cui, meglio di ogni altro, riusciamo a raccontare la varietà dell’offerta di Sky Sport, a partire da ciò che, normalmente, nel corso della stagione rimane, in alcuni momenti, un po’ in secondo piano».

Così Federico Ferri, direttore di Sky Sport, alla presentazione dei palinsesti, andata in scena a Milano presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber. Sky Sport si prepara a una calda estate con 15 mila ore di diretta e 3.000 appuntamenti a 360 gradi. Grande protagonista della nuova stagione sarà il calcio, che tornerà in campo già da luglio con il programma delle amichevoli internazionali che accompagneranno Inter, Juventus, Milan e Napoli verso i primi impegni ufficiali.

Da non dimenticare il tennis, che continua a registrare record mese dopo mese, come testimoniato da Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment: «Dopo la stagione delle Coppe ci siamo tuffati subito nel tennis, con il torneo di Wimbledon che ha registrato la prima settimana più vista di sempre sui canali Sky Sport: il 45% in più rispetto allo scorso anno, che era già una settimana da record».

Dirette, approfondimenti (580 studi pre e post partita), ma anche storie di icone che hanno scritto pagine indelebili dello sport italiano. Tra queste c’è “Giampiero Boniperti. L’unica cosa che conta”. Per la prima volta viene ripercorsa, in un docufilm, la storia di Boniperti, l’uomo che ha incarnato il DNA della Juventus in ogni suo aspetto: calciatore, capitano, presidente e simbolo di un’intera epoca bianconera.

Il racconto si sviluppa attraverso le testimonianze dei tre figli, dei grandi campioni che hanno condiviso con lui successi e vittorie e i ricordi di alcune delle firme più autorevoli del giornalismo italiano.

Il documentario è una produzione curata da Sara Cometti, con la regia di Leopoldo Muti e la consulenza editoriale del nostro, il quale, presente sul palco del teatro, ha raccontato aneddoti e retroscena della leggenda bianconera.