Donadoni riparte dallo Spezia: l’ex ct in panchina dopo 5 anni

Ritorna in Italia dopo un'assenza, da allenatore, di ben 7 anni: Roberto Donadoni è il nuovo allenatore dello Spezia, in serie B, che ha deciso di esonerare Luca D'Angelo per un inizio molto deficitario con l'ultimo posto in classifica e la sconfitta (fatale) contro il Monza nello scorso turno di campionato. Il suo vice sarà Matteo Cioffi.

L'ultima esperienza in Cina

Come anticipato, dopo una lunga pausa il 62enne ex commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio torna in panchina: l’ultima esperienza è stata quella cinese allo Shenzen nella stagione 2019-2020 mentre in Italia risale al Bologna nel 2018 (per tre anni dal 2015). Nelle prossime ore Donadoni dirigerà il primo allenamento con la sua squadra e già venerdì sarà presente nella gara interna che lo Spezia giocherà contro il Bari, che attualmente occupa la 14esima posizione in classifica.

La carriera di Donadoni

Dopo aver iniziato la sua carriera da calciatore tra le giovanili dell'Atalanta, Donadoni lega i suoi maggiori successi al Milan: nella squadra che fu del presidente Silvio Berlusconi ha indossato la casacca dei rossoneri dal 1986 al 1996 con ben 263 presenze e 18 reti complessive. Dopo una breve esperienza negli Stati Uniti, nei New York MetroStars, torna al Milan per due stagioni per poi concludere la carriera all'Al-Ittihad.

Da allenatore, invece, ha mosso i primi passi per due anni nel Lecco (2001-2002) per poi passare a Livorno e Genoa: dopo ecco la chiamata nella Nazionale italiana di cui diventa c.t dal 2006 al 2008. Poi arriveranno Napoli, Cagliari, Parma, Bologna e, come detto, i cinesi dello Shenzen nella stagione 2019-2020.

Spezia in cattive acque

Dicevamo del momento negativo dello Spezia che, al momento, conta soltanto 7 punti come la Sampdoria frutto di una sola vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte. A Donadoni, dunque, il non facile compito di far risollevare i bianconeri iniziando a fare punti utili per evitare lo spettro della retrocessione in Lega Pro.

C'è ancora tutta una stagione davanti, il campionato di Serie B ci abitua da sempre a ribaltoni nello spazio di poche giornate, dunque il mister bergamasco ha tutto il tempo per fare bene ed eventualmente ricorrere al mercato nella prossima finestra di gennaio 2026.