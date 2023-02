Donnarumma nel mirino, lite negli spogliatoi del Psg: cosa è successo

Non c'è pace per il Paris Saint-Germain: a parte una stagione ben al di sotto delle aspettative di tifosi e dirigenti, proseguono a cadenza regolare gli screzi tra i calciatori, compreso Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale, finito spesso nel mirino per qualche errore di troppo commesso tra i pali e quindi per prestazioni non all'altezza del compito affidatogli, in particolar modo dopo l'uscita di scena del "concorrente" Keylor Navas, ha fatto discutere per un gesto compiuto dopo la partita persa contro il Monaco.

Malessere Psg

Lo spogliatoio del Psg, come riportato dai quotidiani francesi, è da tempo spaccato, con liti all'ordine del giorno tra varie fazioni interne. Non solo Mbappè e Neymar, due tra le teste più calde dell'undici parigino, dato che gli screzi vedono coinvolti numerosi altri calciatori.

L'ultimo episodio si è verificato dopo la bruciante sconfitta subita fuori casa contro il Monaco, andata in scena lo scorso sabato 11 febbraio alle ore 17.00. Un 3-1 senza storia, alla base del quale, tuttavia, c'è un malessere profondo che deriva anche dalla recente eliminazione in Coppa di Francia. Appena tre giorni prima, mercoledì 8 febbraio, il Psg era infatti stato estromesso dalla competizione per mano degli acerrimi rivali dell'Olympique di Marsiglia col risultato di 2-1. Chiaro che con uno sfondo del genere la tensione nello spogliatoio parigino fosse alle stelle.

Cosa è accaduto

Il ritorno negli spogliatoi dopo un primo tempo deludente, conclusosi già col risultato di 3-1 in favore del Monaco, è stato carico di tensioni. Secondo quanto riportato da L'Equipe, sarebbero volate parole grosse tra l'allenatore Christophe Galtier e il ds Luis Campos da una parte e Marquinhos e Neymar dall'altra. Le accuse di scarso impegno rivolte ai calciatori parigini, rispedite al mittente, hanno fatto saltare i nervi, portando a un passo dallo scontro fisico.

A preoccupare i calciatori, tuttavia, c'era un altro non trascurabile dettaglio, ovvero la furia dei propri tifosi, che stavano contestando pesantemente la squadra dopo la scialba prestazione offerta nella prima frazione di gioco. Da qui la decisione presa di comune accordo di non recarsi sotto la curva al termine dei novanta minuti. A non rispettare il diktat dello spogliatoio è stato Gianluigi Donnarumma, il quale al triplice fischio si è invece recato nei pressi del settore ospiti per salutere i supporters presenti, venendo investito dai fischi.

Una decisione che ha fatto saltare i nervi ai compagni di squadra, tanto che al rientro negli spogliatoi si sarebbe originata una nuova discussione: tra i più furiosi proprio Marquinhos, che non le ha mandate a dire al portiere italiano. Certo non il miglior clima in vista del prossimo delicatissimo impegno di Champions League.